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مصر

فصل جديد في أزمة طلاب «مبارك كول» داخل «التعليم».. والوزارة تعلق

الأربعاء 11/نوفمبر/2020 - 01:16 م
مدرسة مبارك كول
مدرسة مبارك كول
ريم محمود
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رفض طلاب مدرسة "مبارك كول" مغادرة مقر وزارة التربية والتعليم قبل إيجاد حل لأزمتهم المتمثلة في إنهاء المصنع المتعاقد مع الوزارة تدريبهم، مع صعوبة توفير أماكن بديلة.

وقالت سها محمد، إحدى الطالبات، لـ"الدستور": "مش هنمشي إلا أما نلاقي حل يرضينا".

وتسيطر حالة من الغضب على طلاب مدرسة "مبارك كول" بعدما فوجئوا بمنعهم من التدريب وتحويلهم لمدارس تعليم فني صناعي، ما جعلهم ينظمون وقفة احتجاجية أمام ديوان وزارة التربية والتعليم، أمس.

وتقول بسمة أحمد، طالبة: "مدرسة مبارك كول رمتنا في الشارع ولا توجد مدرسة تقبلنا، والوزارة نقلتنا لمدارس تعليم صناعي، إحنا كنا في شركة الجيزة للغزل والنسيج بينها وبين مبارك كول عقد لمدة 5 سنوات، وعندما انتهى العقد رفض صاحب الشركة التجديد وأصبحنا في الشارع، وتم تحويلنا إلى مدارس صنايع مش عايزينها".

وقال الطالب محمد بيومي: "إحنا لو دخلنا صنايع مش هنكون فاهمين حاجة، لأن فيها مواد هناخدها لأول مرة، والوزارة قالت اتفقوا مع مصنع وبالفعل ذهبنا إلى مصنع الشوربجي لكنه رفض تدريبنا، مش عارفين نعمل إيه».

من جهته، قال الدكتور محمد مجاهد، نائب وزير التربية والتعليم لشؤون التعليم الفني، إن العمل يجري على قدم وساق لتدبير فرص تدريب بديلة للطلاب، ونرجو أن ننجح في المهمة، مشيرا إلى أن الوزارة جاهزة لحل أى مشكلة طارئة.

وأضاف حجازي لـ"الدستور": "من الصعب على الوزارة تدبير أو بناء مدارس قريبة من منازل الطلاب في الحال".

وقال مجاهد، إن تظاهر الطلاب يرجع لرفض شركة الجيزة للغزل والنسيج تدريبهم، التي سبق أن أتاحتها لهؤلاء الطلاب كتعليم مزدوج بنظام مدرسة داخل مصنع حسب البروتوكولات المبرمة بين الشركة والوزارة في هذا الشأن، أما سبب امتناع الشركة يعود إلى مشاكل بينها وبين الجهات التي تصدر لها منتجاتها في الخارج بدول الاتحاد الأوروبي.

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