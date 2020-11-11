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لايف ستايل

5 ألوان لحقائب اليد.. موضة شتاء عام 2021

الأربعاء 11/نوفمبر/2020 - 01:40 م
سلمى بدر
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الألوان الكلاسيكية هى موضة موسم فصل شتاء عام 2021، قدمتها عدد من دور الازياء والعلامات التجارية العالمية على مدرجات الموضة خلال عروضها لموسم الشتاء في تصميمات حقائب اليد، ونستعرض أكثر الألوان شيوعا بموسم الشتاء.
اللون الأسود
اللون الأسود
- اللون الأسود:
برز اللون الاسود بشكل لافت في عروض الأزياء العالمية وقد قدمت دار اللازياء والعلامة التجارية "إيزابيل ماران" الحقيبة الكلوتش كبيرة الحجم مصممة من الجلد الأسود والمزينة بالأزرار الفضية.
اللون الأبيض
اللون الأبيض
- اللون الأبيض:
اللون الأبيض من الألوان الكلاسيكية التي حضرت بقوة على مدرجات عروض الأزياء، فقد قدمت دار الازياء والعلامة التجارية "ميو ميو" الشنط الكبيرة المصنوعة من الجلد الابيض، لتساعد المراة للاطلالة بشكل فريد وانيق.
الاحمر الغامق
الاحمر الغامق
اللون الاحمر الغامق:
تميل كل امراة خلال موسم فصل الشتاء إلى اختيار الألوان الدافئة، لذلك كان اللون الاحمر الغامق حاضر بقوة على مدرجات عروض الازياء العالمية فقد قدمت دار الازياء والعلامة التجارية "الكسندر ماكوين" حقيبة صغيرة الحجم من الجلد باللون الاحمر الغامق مع حزام معدني فضي.
اللون الأزرق
اللون الأزرق
- اللون الأزرق:
من بين الألوان التي انتشرت على مدرجات عروض الازياء للحقائب في موسم فصل شتاء عام 2021 هو اللون الازرق الملوكى، واختارته جميع الدور العالمية للازياء لتضفي الحيوية إلى الإطلالة الشتوية فقد قدمت دار ازياء والعلامة التجارية "بالمين" حقيبة تتميز بتصميمها المربع مع القماش الأزرق والجلد الأسود، تزينها الشراشيب الزرقاء عل الجانبين.
اللون الزيتي
اللون الزيتي
- اللون الزيتي:
اللون الاخضر جميع تدرجاته حضرت بقوة على مدرجات عروض أزياء مواسم فصول عام 2021، خاصة الحقائب التي تألقت بها عارضات الازياء، وبرز خلال عرض ازياء دار ازياء والعلامة التجارية "ميسوني" حقيبة صغيرة الحجم باللون الزيتي مع حزام متعدد الألوان ليضيف لها لمسة من الابتكار والعصرية.

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