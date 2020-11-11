رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 11 نوفمبر 2020 الموافق 25 ربيع الأول 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

السيسي يبرز ملفات ليبيا وفلسطين وسوريا والإرهاب في مقاله لصحيفة يونانية

الأربعاء 11/نوفمبر/2020 - 01:15 م
السيسي
السيسي
هالة أمين
طباعة
أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي في مقال لصحيفة "فيما" اليونانية، تحت عنوان "مستقبل مليء بالتعاون وسط التحديات الإقليمية"، أنه في سياق التهديدات للأمن والاستقرار في المنطقة يبرز عددا من الأزمات، أهمها الأزمة الليبية في ظل التدخل السافر للأطراف الإقليمية نفسها، بتمويل ودعم الميليشيات بالسلاح وكذلك نقل آلاف المقاتلين الإرهابيين الأجانب إليهم، وهذا انتهاك واضح لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة ومحاولتهم السيطرة على موارد وثروات ليبيا، حيث يجب التأكيد هنا على أن الحل السياسي الشامل يبقى السبيل الوحيد تحقيق الاستقرار في ليبيا الشقيقة، وما يستتبعه من معالجة الجذور الحقيقية للأزمة، امتثالًا لقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة ونتائج عملية برلين وإعلان القاهرة.

وأضاف الرئيس السيسي "تستمر الأزمة السورية في الخطورة مع اقترابها من نهاية عامها العاشر، ولا يقتصر تأثيرها على البيئة الإقليمية، بل امتد إلى القارة الأوروبية سواء تعلق الأمر باستقطاب الجماعات الإرهابية أو الترحيل الجماعي لملايين اللاجئين"، وتابع "من ناحية أخرى، تظل القضية الفلسطينية في قلب الصراع في الشرق الأوسط وهي مركزية لحالة لا يمكن تجاوزها أو التغاضي عنها إذا أردنا تحقيق سلام دائم وعادل، ولا بديل عن استئناف المفاوضات بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي على أساس قرارات الشرعية الدولية والالتماسات المتفق عليها ومبدأ حل الدولتين".

وقال "السيسي" "تأتي زيارتي الحالية لليونان في ظل حالة توتر واحتقان نتيجة بعض الممارسات السلبية التي تساهم في تغذية المشاعر بين المؤمنين من ديانات مختلفة، فنحن بين جزئين أحدهما يسيء إلى المعتقدات المقدسة ويقلل من شأنها، وآخر يرتكب جرائم مروعة بحجة الدفاع عن الدين".

وأضاف "هنا يجب أن نرفع صوت العقل والحكمة ونحاول محاربة ظاهرة الإرهاب ككل وعرقلة كل الوسائل التي تسعى من خلالها التنظيمات المتطرفة إلى نشر أفكارها الخبيثة، دون الوقوع في خطأ الربط بالإرهاب مع أي دين أو ثقافة، مع التركيز في الوقت نفسه على تعزيز قيم الوسطية والحوار وقبول الآخر ومكافحة العنصرية والتطرف والكراهية".

واختتم السيسي المقال قائلا "أنا مقتنع بأن الإرادة المشتركة لمواصلة العمل والتعاون بين مصر واليونان، سيكون لها أكبر الأثر في تعظيم المصالح المشتركة وتحقيق المزيد من الطموحات لشعبينا الصديقين، وتمثل القوة الدافعة لمواجهة التحديات المشتركة من خلال التضامن الحقيقي بين مختلف شعوب ودول المنطقة المحبة للسلام".

موضوعات متعلقة

حبس صالح جمعة بتهمة التشاجر مع زوجته بالتجمع

توقعات بتثبيت أسعار الفائدة لمواجهة التضخم

مصرع مواطن وإصابة 18 في انقلاب أتوبيس بالبحر الأحمر

وزير الأوقاف: من مات دفاعًا عن الكنيسة كمن يموت دفاعًا عن المسجد

الصور

image description

جامعة أسيوط تفتتح مركز جراحات الشفة الأرنبية بمستشفى الأطفال الجامعي

image description

محافظ أسيوط يتفقد تنفيذ محطة مياه الشرب وكهرباء مدينة ناصر الجديدة

image description

محافظ أسيوط يتفقد أعمال تنفيذ وحدات «سكن مصر» بمدينة ناصر الجديدة

image description

غضب بسبب الزحام على مكاتب بيع الكتب الجامعية بدمياط

image description

محافظ أسيوط يتابع فعاليات حملة مكافحة الطفيليات المعوية بالمدارس

الأكثر قراءة

انفراد.. «بيراميدز» يحصل على توقيع «ساسي».. وشرط مثير للاعب

غلق 3 أيام لأى محل لا يلتزم بإجراءات مواجهة كورونا خلال «البلاك فرايداى»

سعر جرام الذهب اليوم الأربعاء 11-11-2020

أخبار نتيجة معادلة كلية تجارة جامعة القاهرة 2020.. رابط وخطوات الاستعلام

إنفوجراف

image description

تفاصيل طرح 1011 وحدة سكنية بـ 5 مدن جديدة (إنفوجراف)

image description

«مارسا».. تفاصيل مرض فايق العزب (انفوجراف)

image description

إنفوجراف.. نجوم «كورونا» ما بعد «الجونة»

image description

إنفوجراف.. شروط التقديم لمسابقة ملكة جمال الأناقة

نجم الساعة

السجل الأسود للإرهابي يحيى موسى

منوعات

لقاح «سبوتنيك V» يسجل فعالية 92% بنتائج التحاليل للمرحلة الثالثة

موسيماني يتفق مع لجنة التخطيط علي ضم صفقة أجنبية ويؤجل صفقة سيرينو

إعدام 11 ألف دجاجة باليابان بسبب إنفلونزا الطيور

كيف تقلل مخلفات المطبخ؟

أيام زمان

«رفضت قبلة أنور وجدي».. كواليس تصوير آخر فيلم لكوكب الشرق

«طلب زيارة شبرا».. اللحظات الأخيرة في حياة توفيق الدقن

«تعالى علشان تتجوزنى».. قصة حب سميحة أيوب وسعد الدين وهبة

نيازى مصطفى.. أجّر قردًا بـ800 جنيه فى اليوم من السيرك

مقالات الرأي
محمد المعتصم
واخد لي بالك انت (4)
ماجد حبته
.. وخامسهم زعيم كوريا الشمالية
منى رجب
مهما كبرت.. الأمل موجود
د.مينا بديع عبدالملك
وكان لكنيسة الإسكندرية السبق «1-2»
المزيد

الثقافة

رحيل الشاعرة ندى إمام بعد صراع مع السرطان

الأحد.. افتتاح معرض «في حب عفت» بالهناجر

البهاء حسن يكشف تفاصيل ديوان «يمشي كأنه يتذكر»

مسرح الطليعة يقدم عرض «ريسايكل» اليوم