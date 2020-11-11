السيسي يبرز ملفات ليبيا وفلسطين وسوريا والإرهاب في مقاله لصحيفة يونانية

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي في مقال لصحيفة "فيما" اليونانية، تحت عنوان "مستقبل مليء بالتعاون وسط التحديات الإقليمية"، أنه في سياق التهديدات للأمن والاستقرار في المنطقة يبرز عددا من الأزمات، أهمها الأزمة الليبية في ظل التدخل السافر للأطراف الإقليمية نفسها، بتمويل ودعم الميليشيات بالسلاح وكذلك نقل آلاف المقاتلين الإرهابيين الأجانب إليهم، وهذا انتهاك واضح لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة ومحاولتهم السيطرة على موارد وثروات ليبيا، حيث يجب التأكيد هنا على أن الحل السياسي الشامل يبقى السبيل الوحيد تحقيق الاستقرار في ليبيا الشقيقة، وما يستتبعه من معالجة الجذور الحقيقية للأزمة، امتثالًا لقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة ونتائج عملية برلين وإعلان القاهرة.وأضاف الرئيس السيسي "تستمر الأزمة السورية في الخطورة مع اقترابها من نهاية عامها العاشر، ولا يقتصر تأثيرها على البيئة الإقليمية، بل امتد إلى القارة الأوروبية سواء تعلق الأمر باستقطاب الجماعات الإرهابية أو الترحيل الجماعي لملايين اللاجئين"، وتابع "من ناحية أخرى، تظل القضية الفلسطينية في قلب الصراع في الشرق الأوسط وهي مركزية لحالة لا يمكن تجاوزها أو التغاضي عنها إذا أردنا تحقيق سلام دائم وعادل، ولا بديل عن استئناف المفاوضات بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي على أساس قرارات الشرعية الدولية والالتماسات المتفق عليها ومبدأ حل الدولتين".وقال "السيسي" "تأتي زيارتي الحالية لليونان في ظل حالة توتر واحتقان نتيجة بعض الممارسات السلبية التي تساهم في تغذية المشاعر بين المؤمنين من ديانات مختلفة، فنحن بين جزئين أحدهما يسيء إلى المعتقدات المقدسة ويقلل من شأنها، وآخر يرتكب جرائم مروعة بحجة الدفاع عن الدين".وأضاف "هنا يجب أن نرفع صوت العقل والحكمة ونحاول محاربة ظاهرة الإرهاب ككل وعرقلة كل الوسائل التي تسعى من خلالها التنظيمات المتطرفة إلى نشر أفكارها الخبيثة، دون الوقوع في خطأ الربط بالإرهاب مع أي دين أو ثقافة، مع التركيز في الوقت نفسه على تعزيز قيم الوسطية والحوار وقبول الآخر ومكافحة العنصرية والتطرف والكراهية".واختتم السيسي المقال قائلا "أنا مقتنع بأن الإرادة المشتركة لمواصلة العمل والتعاون بين مصر واليونان، سيكون لها أكبر الأثر في تعظيم المصالح المشتركة وتحقيق المزيد من الطموحات لشعبينا الصديقين، وتمثل القوة الدافعة لمواجهة التحديات المشتركة من خلال التضامن الحقيقي بين مختلف شعوب ودول المنطقة المحبة للسلام".