رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 11 نوفمبر 2020 الموافق 25 ربيع الأول 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا تحتفل بتوزيع شهادات التدريب لقيادات «هيئة تعليم الكبار»

الأربعاء 11/نوفمبر/2020 - 01:15 م
جامعة مصر للعلوم
جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا
طباعة
فى احتفالية كبرى نظمتها جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا تم توزيع الشهادات على المتدربين من قيادات الهيئة العامة لتعليم الكبار والذين اجتازوا الدورتين التدربيتين اللتان تولت تقديم مادتهم العلمية، كليه تكنولوجيا المعلومات أون لاين لظروف جائحه كورونا وذلك تحت رعاية خالد الطوخي رئيس مجلس أمناء الجامعة، وبإشراف قطاع شئون البيئة وتنمية المجتمع.

وحضر الاحتفالية الدكتور عاشور عمري رئيس الهيئة العامة لتعليم الكبار، والدكتور محمد العزازى رئيس جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، والدكتور عمرو الليثي نائب رئيس الجامعة لقطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وصرح الدكتور محمد العزازي أن ذلك يأتي في إطار بروتوكول التعاون بين جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا والهيئة العامة لتعليم الكبار، في مجالات إدارة بيئات التعليم الافتراضي ومنصات وتطبيقات التعليم عن بعد.

وأكد الدكتور العزازي، على جهود التنمية في كافة المجالات التي تشهدها الدولة تترسخ وتنامي بثقل قدرات العنصر البشري والذي له دورا أساسيا في تعزيز تلك الجهود، كما رحب بمواصلة التعاون مع الهيئه في مجالات تعليم الكبار.. وأشار إلى أن ذلك يعد بداية التنفيذ الفعلي لبروتوكول التعاون الذى تك توقيعه بين الجامعة والهيئة العامة لتعليم الكبار، مشيدًا بتلاقي إرادتي الجهتين للتغلب على الصعوبات التي تسببت فيها جائحة كورونا.

كما تحدث اللواء الدكتور طارق عطية، مدير عام العلاقات العامة بالجامعة، موضحًا أن التقدم العلمي والاهتمام بتطوير المناهج التعليمية في كافة المجالات الذي تشهده الدولة في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي يعد بكل المقاييس نقله حضارية تعيد تحديث الدولة المصرية والتي لم تشهدها الدولة منذ عصر محمد علي.

وقال الدكتور عمرو الليثي، إن البروتوكول يتناول العديد من أوجه التعاون المثمر بين جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، والهيئة العامة لتعليم الكبار، بهدف خدمة المجتمع والعمل على محو أمية غير المتعلمين والمشاركة في المشروع القومي لمحو الأمية.

وأضاف أن البروتوكول يهدف أيضًا إلى القضاء على الأمية، في المجتمع، والسعي نحو مجتمع أفضل بدون أمية وذلك من خلال قيام طلاب جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا بالكليات المختلفة لمحو أمية عدد من الأفراد.

بدوره أشاد الدكتور عاشور عمري رئيس الهيئة العامة لتعليم الكبار بهذه الدورات معربًا عن تقديره لدور جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا في تنفيذها، وأمله في مواصلة الأخذ بالتكنولوجيا الحديثة في مجال تنفيذ الدور المحوري الذي تضطلع به الهيئة العامة لتعليم الكبار خاصة خلال ظروف جائحة كورونا.

موضوعات متعلقة

نظر تجديد حبس «عنتيلة كفر الشيخ».. اليوم

إصابة عدد من العمال في انهيار سقف مسجد تحت الإنشاء بالعاشر (صور)

غلق 3 أيام لأى محل لا يلتزم بإجراءات مواجهة كورونا خلال «البلاك فرايداى»

مصرع مواطن وإصابة 18 في انقلاب أتوبيس بالبحر الأحمر

الصور

image description

جامعة أسيوط تفتتح مركز جراحات الشفة الأرنبية بمستشفى الأطفال الجامعي

image description

محافظ أسيوط يتفقد تنفيذ محطة مياه الشرب وكهرباء مدينة ناصر الجديدة

image description

محافظ أسيوط يتفقد أعمال تنفيذ وحدات «سكن مصر» بمدينة ناصر الجديدة

image description

غضب بسبب الزحام على مكاتب بيع الكتب الجامعية بدمياط

image description

محافظ أسيوط يتابع فعاليات حملة مكافحة الطفيليات المعوية بالمدارس

الأكثر قراءة

انفراد.. «بيراميدز» يحصل على توقيع «ساسي».. وشرط مثير للاعب

غلق 3 أيام لأى محل لا يلتزم بإجراءات مواجهة كورونا خلال «البلاك فرايداى»

سعر جرام الذهب اليوم الأربعاء 11-11-2020

أخبار نتيجة معادلة كلية تجارة جامعة القاهرة 2020.. رابط وخطوات الاستعلام

إنفوجراف

image description

تفاصيل طرح 1011 وحدة سكنية بـ 5 مدن جديدة (إنفوجراف)

image description

«مارسا».. تفاصيل مرض فايق العزب (انفوجراف)

image description

إنفوجراف.. نجوم «كورونا» ما بعد «الجونة»

image description

إنفوجراف.. شروط التقديم لمسابقة ملكة جمال الأناقة

نجم الساعة

السجل الأسود للإرهابي يحيى موسى

منوعات

لقاح «سبوتنيك V» يسجل فعالية 92% بنتائج التحاليل للمرحلة الثالثة

موسيماني يتفق مع لجنة التخطيط علي ضم صفقة أجنبية ويؤجل صفقة سيرينو

إعدام 11 ألف دجاجة باليابان بسبب إنفلونزا الطيور

كيف تقلل مخلفات المطبخ؟

أيام زمان

«رفضت قبلة أنور وجدي».. كواليس تصوير آخر فيلم لكوكب الشرق

«طلب زيارة شبرا».. اللحظات الأخيرة في حياة توفيق الدقن

«تعالى علشان تتجوزنى».. قصة حب سميحة أيوب وسعد الدين وهبة

نيازى مصطفى.. أجّر قردًا بـ800 جنيه فى اليوم من السيرك

مقالات الرأي
محمد المعتصم
واخد لي بالك انت (4)
ماجد حبته
.. وخامسهم زعيم كوريا الشمالية
منى رجب
مهما كبرت.. الأمل موجود
د.مينا بديع عبدالملك
وكان لكنيسة الإسكندرية السبق «1-2»
المزيد

الثقافة

رحيل الشاعرة ندى إمام بعد صراع مع السرطان

الأحد.. افتتاح معرض «في حب عفت» بالهناجر

البهاء حسن يكشف تفاصيل ديوان «يمشي كأنه يتذكر»

مسرح الطليعة يقدم عرض «ريسايكل» اليوم