جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا تحتفل بتوزيع شهادات التدريب لقيادات «هيئة تعليم الكبار»

فى احتفالية كبرى نظمتها جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا تم توزيع الشهادات على المتدربين من قيادات الهيئة العامة لتعليم الكبار والذين اجتازوا الدورتين التدربيتين اللتان تولت تقديم مادتهم العلمية، كليه تكنولوجيا المعلومات أون لاين لظروف جائحه كورونا وذلك تحت رعاية خالد الطوخي رئيس مجلس أمناء الجامعة، وبإشراف قطاع شئون البيئة وتنمية المجتمع.وحضر الاحتفالية الدكتور عاشور عمري رئيس الهيئة العامة لتعليم الكبار، والدكتور محمد العزازى رئيس جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، والدكتور عمرو الليثي نائب رئيس الجامعة لقطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.وصرح الدكتور محمد العزازي أن ذلك يأتي في إطار بروتوكول التعاون بين جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا والهيئة العامة لتعليم الكبار، في مجالات إدارة بيئات التعليم الافتراضي ومنصات وتطبيقات التعليم عن بعد.وأكد الدكتور العزازي، على جهود التنمية في كافة المجالات التي تشهدها الدولة تترسخ وتنامي بثقل قدرات العنصر البشري والذي له دورا أساسيا في تعزيز تلك الجهود، كما رحب بمواصلة التعاون مع الهيئه في مجالات تعليم الكبار.. وأشار إلى أن ذلك يعد بداية التنفيذ الفعلي لبروتوكول التعاون الذى تك توقيعه بين الجامعة والهيئة العامة لتعليم الكبار، مشيدًا بتلاقي إرادتي الجهتين للتغلب على الصعوبات التي تسببت فيها جائحة كورونا.كما تحدث اللواء الدكتور طارق عطية، مدير عام العلاقات العامة بالجامعة، موضحًا أن التقدم العلمي والاهتمام بتطوير المناهج التعليمية في كافة المجالات الذي تشهده الدولة في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي يعد بكل المقاييس نقله حضارية تعيد تحديث الدولة المصرية والتي لم تشهدها الدولة منذ عصر محمد علي.وقال الدكتور عمرو الليثي، إن البروتوكول يتناول العديد من أوجه التعاون المثمر بين جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، والهيئة العامة لتعليم الكبار، بهدف خدمة المجتمع والعمل على محو أمية غير المتعلمين والمشاركة في المشروع القومي لمحو الأمية.وأضاف أن البروتوكول يهدف أيضًا إلى القضاء على الأمية، في المجتمع، والسعي نحو مجتمع أفضل بدون أمية وذلك من خلال قيام طلاب جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا بالكليات المختلفة لمحو أمية عدد من الأفراد.بدوره أشاد الدكتور عاشور عمري رئيس الهيئة العامة لتعليم الكبار بهذه الدورات معربًا عن تقديره لدور جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا في تنفيذها، وأمله في مواصلة الأخذ بالتكنولوجيا الحديثة في مجال تنفيذ الدور المحوري الذي تضطلع به الهيئة العامة لتعليم الكبار خاصة خلال ظروف جائحة كورونا.