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رئيس التحرير التنفيذي
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مصر

مصدر بـ«الصحة»: موجة كورونا الثانية ستكون أشد فتكا

الأربعاء 11/نوفمبر/2020 - 01:14 م
كورونا
كورونا
سارة سعودى
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قال مصدر بوزارة الصحة والسكان، إن الموجة الثانية من فيروس كورونا "ستكون أشد فتكا" من الأولى، وستتمثل أعراضها في إسهال ووجع شديد بالبطن، وقد تسبب جلطات متفرقة في الرئة والقلب والمعدة.

وحذر المصدر، في حديثه لـ"الدستور"، من التهاون في إجراءات الوقاية، مؤكدا أن الفيروس يتحور ويكتشف عرض جديد كل يوم، مطالبا المواطنين باتباع برتوكولات العلاج والعزل المنزلي إذا كانت الأعراض بسيطة، وإذا شملت ضيق شديد في التنفس مع عدم انتظام ضربات القلب يتم التوجه إلى أقرب مستشفى.

ولفت المصدر إلى أنه لا يوجد مواطن في مأمن من فيروس كورونا حتى يتم اعتماد لقاح للفيروس أو ظهور دواء فعال للعلاج، وهو أمر غير متوقع قبل انتهاء العام الجاري، وحتى تظهر نتائج التجارب السريرية التي يتم إجراؤها على اللقاح الصيني وغيره في العالم.

وأشار المصدر إلى أنه من المتوقع أن يظل كورونا حتى شتاء 2022 أو حتى ظهور دواء يقضي عليه ويحد من أعراضه، مناشدا المواطنين باتخاذ الحيطة والحذر وعدم الاستهانه بالفيروس وتجنب الاختلاط في الأماكن المزدحمة.

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