تاج الدين: وفرنا مستلزمات بروتوكول كورونا تحسبا للموجة الثانية

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية والوقائية، إن الدولة وفرت كل المستلزمات الطبية والأدوية التي تستخدم في برتوكولات العلاج الخاصة بفيروس كورونا داخل المستشفيات والصيدليات، مع ضمان استمرار توافرها من خلال التنسيق مع هيئة الشراء الموحد وكافة الجهات المعنية بالشأن العام الصحي.وأكد تاج الدين، تأمين احتياجات السوق المحلي استرشادًا بمعدلات الاستهلاك خلال فترة الذروة السابقة، من خلال التنسيق مع مختلف شركات الأدوية العاملة بالسوق المحلي.وناشد مستشار رئيس الجمهورية المواطنين بالتقيد بالإجراءات الوقائية والاحترازية لتجنب انتشار العدوى والبعد عن الأماكن المزدحمة وتجنب الخروج من المنزل إلا للضرورة القصوى، وارتداء الكمامات واستخدام الكحول.