رئيسة اليونان بعد لقاء السيسي: بحثنا التصعيد التركي الخطير في المتوسط

قالت رئيسة اليونان، كاترينيا ساكسلاروبولو، اليوم الأربعاء، إنها بحثت مع الرئيس عبدالفتاح السيسي التصعيد التركي الخطير في المتوسط وفي المنطقة.وأكد "السيسي" اليوم الأربعاء، عن وقوف القاهرة إلى جانب اليونان ضد أي استفزازات في المتوسط، أو مرتبطة بحدودها البحرية في حدود القوانين والأعراف الدولية، لافتًا إلى أن توقيع ترسيم الحدود يعكس حجم التفاؤل وقوة العلاقات بين مصر واليونان.جاء ذلك خلال جلسة مباحثات مع رئيسة اليونان ضمن الزيارة الرسمية للرئيس المصري إلى أثينا، وفقا لقناة العربية.وقالت رئيس اليونان للرئيس السيسى، "سنتحدث معكم عن التصعيد الخطير من جانب تركيا والانتهاكات المستمرة التي تواصلها في المنطقة".وأضافت أنه تم تتويج العلاقة بين مصر واليونان في أغسطس الماضي، من خلال توقيع اتفاقية تأمين الحدود البحرية المشتركة بين البلدين، وهو أمر مهم جدا، ولكن ليس فقط التأمين في إطار البلدين وإنما في المنطقة بشكل عام.وأوضحت أنه سيتم البحث في الانتهاكات التركية في منطقة شرق المتوسط، إلى جانب العمليات الإرهابية الأخيرة في البلدان الأخرى.