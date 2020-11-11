فتح طريق القاهرة الإسكندرية الزراعي بعد توقف طارئ

أعلنت الإدارة العامة للمرور بوزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، عن فتح الحركة المرورية عقب تعطلها على الطريق الزراعى القاهرة الإسكندرية بمنطقة الشموت بمركز بنها.وتبين أن حركة المرور توقفت بسبب سقوط براميل بها جلوكوز من سيارة نقل، فتوقفت الحركة المرورية وانتقلت قوات الأمن وتم رفع البراميل إلى جانب الطريق وفتح الطريق مرة أخرى، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.