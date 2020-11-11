7 تطبيقات لممارسة الرياضة بالمنزل لعام 2020

تطبيق Seven

تطبيق 8fit:

تطبيق Center:

تطبيق Charity Miles:

تطبيق Fit Radio:

تطبيق Sworkit:

أصبح الذهاب إلى صالة الجيم لتحسين اللياقة البدنية صعبًا بسبب تفشي كورونا منذ بداية العام، كما أن هناك سيدات تفضلن التمارين في المنزل، والان أصبح هناك كثير من التطبيقات التي تقدم حلقات تدريب متعددة سواء بوجود مدرب في بث مباشر أو حلقات تدريب معدة سابقًا، تقدم "الدستور" أفضل تطبيقات ممارسة الرياضة بالمنزل لعام 2020.فكرة هذا التطبيق يقدم لك تمارين مفيدة يوميا لمدة 7 دقائق، يمكنك القيام بها للمحافظة علي رشاقتك، كذلك انت بحاجة إلي مدرب خاص للحصول علي تمارين مفيدة ما سيكلفك، فالتطبيق مدربك الخاص الذي سيكون معك في اي مكان ويقدم لك تمارين مفيدة من شأنها المحافظة على رشاقتك.يعتمد التطبيق علي الشرح في الصور الكرتونية المتحركة والتي توضحه بشكل جيد وفعال في أقل وقت ممكن،ومتاح مجانًا لمستخدمي أجهزة آيفون وأندرويد.يجمع التطبيق بين بث التمارين الرياضية عند الطلب والتخطيط للوجبات التي يجب عليك تناولها، حيث ينشئ التطبيق برنامجًا مخصصًا لنظامك الغذائي والتمارين الرياضية التي يجب عليك اتباعها المناسبة للنظام الغذائي الذي تتبعه، ويعتبر التطبيق مناسبًا للأشخاص الذين يحبون الكثير من الإرشادات والاقتراحات والتذكيرات للتحفيز، ويتيح لك التطبيق اختيار الهدف الذي تريده، مثل: إنقاص الوزن، أو تحسين اللياقة البدنية، أو بناء العضلات، ثم جعل هدفك أكثر تحديدًا، مثل: تقليل الدهون في الجسم إلى 20% في ثلاثة أشهرالتطبيق متاح مجانًا لمستخدمي أجهزة أندرويد أجهزة آيفونيقدم لك الممثل الأسترالي (كريس هيمسوورث) الشهير بلعب دور شخصية THOR في سلسلة الأفلام الشهيرة الي تحمل الاسم نفسه، هذا التطبيق ليساعدك على التخطيط وتحسين اللياقة البدنية الخاصة بك وممارسة التمارين الرياضية وتناول الطعام الصحي لبناء العضلات أو فقدان الوزن أو الحصول على اللياقة بشكل عام، والتطبيق متاح مجانًا لمستخدمي أجهزة آيفون وأجهزة أندرويد.يستخدم التطبيق لتسجيل الأميال أثناء ممارسة التمارين الرياضية التي تشمل: الجري أو المشي أو ركوب الدراجات، والتطبيق متاح مجانًا لمستخدمي أجهزة آيفون أجهزة أندرويد.تطبيق FitOn:يتيح لك التطبيق الحصول على التمارين الرياضية عند الطلب مع تخصيصها بناءً على مقدار الوقت الذي لديك، ومستوى الصعوبة الذي تريده، أو نوع التمرين الذي تأمل في القيام به، وإذا كنت ترتدي جهاز لمراقبة معدل ضربات القلب أثناء التمرين، يمكنك رؤية معدل ضربات قلبك على الشاشة أثناء متابعة الفيديو، كما يمكنك التنافس مع اللاعبين الآخرين الذين يستخدمون التطبيق مباشرة أثناء أداء التمارين الرياضية، ويوفر الإصدار المجاني الكثير من التمارين المسجلة سابقًا في مقاطع فيديو، وهذا التطبيق متاح مجانًا لمستخدمي أجهزة آيفون وأجهزة أندرويدالتطبيق موجه للرياضيين الذين يبحثون عن موسيقى تحفيزهم أثناء أدائهم التمرين، يحتوي على قوائم تشغيل مخصصة، مثل ملفات الموسيقى أثناء ممارسة رياضة الجري أو رفع الأثقال، متاح مجانًا لمستخدمي أجهزة أندرويد، ومستخدمي آيفون.يعد تطبيقا مميزا بداية من المدربين والمحتوى وجودة الفيديوهات وطريقة الشرح والتوضيح للتمارين المختلفة، ومن خلال التطبيق ستشعر وكأنك تمارس التمارين داخل جيم لما يوفره من روح تشجيعية عالية ولا سيما مع البناء التصاعدي للتمارين داخل التطبيق والذي من شأنه أن يعطيك دافع وحافز قوي جدا للمتابعة والتقدم.