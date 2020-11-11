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قبل يوم من انطلاقهما.. ما الفرق بين الجمعة البيضاء والسوداء؟

الأربعاء 11/نوفمبر/2020 - 01:13 م
جريدة الدستور
سلمى بدر
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يوم واحد فقط يفصلنا عن انطلاق فعاليات يوم التسوق العالمى الذي يسمى فى الولايات المتحدة وعدد من الدول بالجمعة السوداء، ويسمى في مصر والدول العربية بالجمعة البيضاء، حيث يتوافد المستهلكون منذ الصباح الباكر لحجز أماكنهم أمام اكبر المحلات مع إعلانها عن تخفيضات وخصومات على منتجاتها قد تصل إلى 90%، ولكن ما سبب تسمية الجمعة البيضاء والسوداء وما الفرق بينهما؟.

- الجمعة السوداء الـblack friday:
تعود تسمية الجمعة السوداء إلى القرن التاسع عشر، حيث كان هناك ازمة مالية كبيرة تعرضت لها الولايات المتحدة الامريكية عام 1869 وكسدت البضائع وتوقفت حركات البيع والشراء مما سبب كارثة اقتصادية كبيرة جدا فى أمريكا، تعافت منها عن طريق بعض الإجراءات منها إجراء تخفيضات كبيرة على السلع والمنتجات لبيعها بدل من كسادها لتقليل الخسائر.

- رواية أخرى:
بعض الروايات ذكرت أن سبب وصف الجمعة باللون الأسود يرجع إلى شرطة مدينة فيلاديلفيا عام 1960، حيث كانت تظهر اختناقات مرورية كبيرة وتجمهر وطوابير أمام المحلات التجارية خلال هذا اليوم، فوصفت إدارة الشرطة اليوم المعروف للتسوق بالجمعة السوداء.

ومن ذلك اليوم أصبح تقليدا فى أمريكا ان تقوم اكبر المحلات التجارية بإجراء تخفيضات كبرى على منتجاتها تصل إلى 90% من قيمتها لتعود بعد ذلك إلى سعرها الطبيعى بعد انتهاء الجمعة السوداء أو الشهر الخاص فى هذا اليوم.

وتشارك عدد من المواقع الكبيرة المتخصصة فى التسوق الإلكترونى على الإنترنت مثل أمازون، وإيباى، فى فعاليات ذلك اليوم عن طريق عرض خصومات هائلة على منتجاتها، أو تقديم عرض خاص جدا على منتج معين يتغير كل ساعة.


- الجمعة البيضاء:
في المنطقة العربية قام أحد مواقع التسوق الإلكترونى العربية بإطلاق مبادرة عام 2014 كرد على يوم الجمعة السوداء الخاصة بأسواق ومتاجر الولايات المتحدة الامريكية ودول أوروبا وخاصة موقع أمازون وأطلق عليه اسم "الجمعة البيضاء"، وتم اختيار اللون الأبيض بدلا من اللون الأسود لخصوصية يوم الجمعة لدى العرب والمسلمين.

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