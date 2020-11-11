«المقاولين العراقيين»: الأولوية للشركات العربية في مشاريع إعادة الإعمار

قال علي فاخر السنافي، رئيس اتحاد المقاولين العرب ورئيس اتحاد المقاولين العراقيين، إنه وجه خطابًا إلى وزير التخطيط العراقي لتيسير آليات دخول شركات المقاولات العربية فى المنافسة على المشروعات التنموية المطروحة بالدولة لإعادة إعمار العراق.وأوضح «السنافى»، فى تصريحات لـ«الدستور»، أن العراق بدأ فى طرح عدد من المشروعات التعمير، وتم التنافس عليها من قِبل بعض الشركات الأجنبية، وهو ما يستلزم بحث فرص لشركات المقاولات العربية للاستفادة بحجم الأعمال مستقبليًا، بالإضافة إلى أهمية منحها الأولوية فى المنافسة على المشروعات بالأسواق العربية.ونوه رئيس اتحاد المقاولين العرب، إلى أن الاتحاد يستهدف الإطلاع على كل المشروعات التى ستطرح لإعادة الإعمار وشرح الإجراءات والشروط لعمل الشركات العراق حتى يمكن تدعيم شركات المقاولات العربية للحصول على هذه المشروعات، مؤكدًا أنه من المقرر أن يشارك اجتماع لشركات المقاولات العربية والمكاتب الاستشارية لبدء دراسة الأعمال والاطلاع على فرص المشروعات المتاحة فى ظل استقرار الأوضاع بالعراق.