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رئيس التحرير التنفيذي
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مصر

«طوارئ للعمال»: صرف دفعات للعاملين باتحاد العمال و4 شركات

الأربعاء 11/نوفمبر/2020 - 12:20 م
محمد سعفان
محمد سعفان
دعاء جابر
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أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، أن صندوق إعانات الطوارئ للعمال بالوزارة وافق على صرف الدفعة الرابعة للعاملين بالاتحاد العام لنقابات عمال مصر، والدفعة الخامسة والسادسة للعاملين بالشركة المصرية للصناعات الغذائية "هني ويل"، وصرف 566 ألفًا و980 جنيهًا الدفعة الثانية لـ68 عاملًا بشركة "سونج إن" للغزل والنسيج، والدفعة الأولى للعاملين بشركة "سيتكور" للغزل بمبلغ 212 ألف جنيه، كما وافق على صرف الدفعة الثانية للعاملين بشركة "جلاس" للملابس الجاهزة.

جاء ذلك خلال اجتماع مجلس إدارة الصندوق، برئاسة وزير القوى العاملة، وعضوية ممثلين عن منظمات أصحاب الأعمال، والعمال، وأعضاء بحكم وظائفهم أو خبراتهم.

وأوضح الوزير، أن صندوق إعانات الطوارئ بالوزارة منشأ بغرض مساندة المنشآت التى تتوقف عن صرف أجور عمالها، بسبب ظروف اقتصادية ألمت بها حتى تخطى الأزمات واستمرار الإنتاج، وبالتالى زيادة الاستثمارات وتحقيق التنمية الاقتصادية، وتعويض العمال فى المنشآت المتعثرة وغير القادرة على صرف أجورهم ومساعدتهم على مواجهة متطلبات المعيشة لحين تحسن الأحوال المالية للمنشأة.

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