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رئيس التحرير التنفيذي
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مصر

غلق 3 أيام لأى محل لا يلتزم بإجراءات مواجهة كورونا خلال «البلاك فرايداى»

الأربعاء 11/نوفمبر/2020 - 12:18 م
مدبولي
مدبولي
محمد إبراهيم
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شدد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، على ضرورة التطبيق الصارم لكل الإجراءات الاحترازية أثناء التواجد داخل المولات والمحال التجارية في أثناء موسم تخفيضات ما يُعرف بـ"البلاك فرايداي"، والمتوقع أن تشهد تزاحما كبيرا، مشددًا على أنه سيتم إغلاق أي محال تخالف تلك الإجراءات لمدة 3 أيام.

واستهل رئيس الوزراء اجتماع مجلس الوزراء الأسبوعي، عبر تقنية الفيديو كونفرانس؛ لمناقشة عدد من القضايا والملفات المهمة، بالإشارة إلى أن هذا الأسبوع شهد إجراء المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب، مؤكدًا أن الأمور سارت بسهولة ويسر، ولم تكن هناك أي شكاوى ملموسة؛ سواء من حيث التنظيم أو توافر اللوجستيات اللازمة، موجها الشكر في هذا السياق للهيئة الوطنية للانتخابات، وجميع الوزارات والجهات التي أسهمت في إتمام العملية الانتخابية بصورة حضارية.

كما نوه الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن هذا الأسبوع شهد كذلك حدوث نوة المكنسة في كل من محافظتي الإسكندرية ومطروح، لافتا إلى أنه تم بناء على تقارير الأرصاد الجوية وتنبؤاتها التنبيه على المحافظين بإعلان حالة الطوارئ، مشيرا في الوقت نفسه إلى أنه كان يتابع الموقف تليفونيا مع المحافظين على مدار اليوم.

وفي هذا الصدد، وجه رئيس مجلس الوزراء الشكر لوزير الدفاع والإنتاج الحربيّ، القائد العام للقوات المسلحة، على الدور الذي قامت به القيادة الشمالية، وقيادة القوات البحرية في تقديم الدعم والمساندة لمحافظة الإسكندرية، للتعامل مع كمية الأمطار الغزيرة التي استمرت في الهطول لساعات طويلة، لافتا إلى أن المشكلة التي واجهت القائمين على التعامل مع هذه الأمطار كانت في المناطق العشوائية بالإسكندرية، وهو ما يؤكد على الأهمية البالغة التي توليها الدولة لتطوير تلك المناطق، ونقل السكان إلى مناطق بديلة مؤهلة.

وفي السياق نفسه، أشار رئيس الوزراء إلى منح المحافظين سلطة تقديرية لتعطيل الدراسة كُل في محافظته، وذلك وفقا للظروف على أرض الواقع، وبما يُسهم في التخفيف من وطأة سقوط الأمطار الغزيرة على تلك المحافظات، وفي الوقت نفسه يتيح الفرصة أمام الأجهزة المحلية في التعامل الفوريّ مع الموقف أو أى مستجدات تتعلق به.

وخلال الاجتماع، نوّه رئيس الوزراء إلى الاجتماع الذي عقده، أمس؛ لمتابعة مستجدات الموقف الحالي للمشروعات التي يتم تنفيذها بالعاصمة الإدارية الجديدة، والاستعدادات الجارية تمهيدًا للانتقال إليها، مؤكدًا في هذا الصدد على ضرورة الإسراع في تنفيذ كل الأمور المتعلقة بملف التحول الرقمي والتطبيقات الإلكترونية الجديدة، مشددًا على أن هذا الملف يُعد السمة الأساسية المميزة لموضوع الانتقال، حيث سيتم أداء الأعمال والمراسلات بين الأجهزة الحكومية إلكترونيًا، مجددًا التأكيد على أنه سيتم إخلاء جميع المقرات الحكومية الموجودة بالقاهرة بالكامل، وأن الأعداد القليلة التي ستظل في القاهرة سيتم توفير أماكن بديلة لها تكون أصغر حجمًا، ولن يتم السماح باستمرار أي من العاملين في تلك المقرات الرئيسية التي سيتم إخلاؤها.

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