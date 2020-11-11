مدبولى: إخلاء المقرات الحكومية بالكامل بعد الانتقال للعاصمة الجديدة

نوه الدكتور مصطفى مدبولي، خلال اجتماع مجلس الوزراء الأسبوعي، اليوم، لمناقشة القضايا الشائكة، إلى الاجتماع الذي عقده أمس؛ لمتابعة مستجدات الموقف الحالي للمشروعات التي يتم تنفيذها بالعاصمة الإدارية الجديدة، والاستعدادات الجارية، تمهيدًا للانتقال إليها، مؤكدًا في هذا الصدد على ضرورة الإسراع في تنفيذ كل الأمور المتعلقة بملف التحول الرقمي والتطبيقات الإلكترونية الجديدة.وشدد رئيس الوزراء، خلال الاجتماع، على أن هذا الملف يُعد السمة الأساسية المميزة لموضوع الانتقال، حيث سيتم أداء الأعمال والمراسلات بين الأجهزة الحكومية إلكترونيًا، مجددًا التأكيد على أنه سيتم إخلاء جميع المقرات الحكومية الموجودة بالقاهرة بالكامل، وأن الأعداد القليلة التي ستظل في القاهرة سيتم توفير أماكن بديلة لها تكون أصغر حجمًا، ولن يتم السماح باستمرار أى من العاملين فى تلك المقرات الرئيسية التى سيتم إخلاؤها.