مدبولى يشكر الدفاع والإنتاج الحربى على المساندة فى تصريف أمطار الإسكندرية

قال الدكتور مصطفى مدبولي، إن هذا الأسبوع شهد حدوث نوة المكنسة في كل من محافظتي الإسكندرية ومطروح، لافتًا إلى أنه تم بناء على تقارير الأرصاد الجوية وتنبؤاتها التنبيه على المحافظين بإعلان حالة الطوارئ، مشيرًا في الوقت نفسه إلى أنه كان يتابع الموقف تليفونيًا مع المحافظين على مدار اليوم.وفي هذا الصدد، وجه رئيس مجلس الوزراء خلال الاجتماع الأسبوعي للحكومة اليوم، الشكر إلى وزير الدفاع والإنتاج الحربيّ، القائد العام للقوات المسلحة، على الدور الذي قامت به القيادة الشمالية، وقيادة القوات البحرية في تقديم الدعم والمساندة لمحافظة الإسكندرية، للتعامل مع كمية الأمطار الغزيرة التي استمرت في الهطول لساعات طويلة، لافتًا إلى أن المشكلة التي واجهت القائمين على التعامل مع هذه الأمطار كانت في المناطق العشوائية بالإسكندرية، وهو ما يؤكد على الأهمية البالغة التى توليها الدولة لتطوير تلك المناطق، ونقل السكان إلى مناطق بديلة مؤهلة.وفي السياق نفسه، أشار رئيس الوزراء إلى منح المحافظين سلطة تقديرية لتعطيل الدراسة كُل في محافظته، وذلك وفقًا للظروف على أرض الواقع، وبما يُسهم في التخفيف من وطأة سقوط الأمطار الغزيرة على تلك المحافظات، وفي الوقت نفسه يتيح الفرصة أمام الأجهزة المحلية في التعامل الفوريّ مع الموقف أو أي مستجدات تتعلق به.