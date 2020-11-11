«مدبولي» يشكر «الوطنية للانتخابات» لإتمام الانتخابات بصورة حضارية

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماع مجلس الوزراء، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، وذلك لمناقشة عدد من القضايا والملفات المهمة.واستهل رئيس الوزراء الاجتماع، بالإشارة إلى أن هذا الأسبوع شهد إجراء المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب، مؤكدًا أن الأمور سارت بسهولة ويسر، ولم تكن هناك أي شكاوى ملموسة سواء من حيث التنظيم أو توافر "اللوجستيات" اللازمة، موجهًا الشكر في هذا السياق للهيئة الوطنية للانتخابات، وجميع الوزارات والجهات التي أسهمت في إتمام العملية الانتخابية بصورة حضارية.