سقوط متهمين بغسل 25 مليون جنيه من تجارة المخدرات

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال شخصين لقيامهما بغسل 25 مليون جنيه حصيلة تجارة المخدرات.وتمكن قطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال اثنين من العناصر الإجرامية؛ لقيامهما بالاتجار فى المواد المخدرة وترويجها على عملائهما، وتربحهما وجمعهما لمبالغ مالية كبيرة، ومحاولتهما غسل تلك الأموال المتحصلة من تجارتهما غير المشروعة عن طريق إجراء عمليات سحب وإيداع لتلك المبالغ بمختلف البنوك، وتأسيس الأنشطة التجارية وشراء السيارات، والعقارات والأراضي الزراعية.وذلك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة من كيانات مشروعة، وقدرت تلك الممتلكات بحوالى 25 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.