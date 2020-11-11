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رئيس التحرير التنفيذي
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عالم

الرئيس الفلسطيني يعزي ملك البحرين في وفاة رئيس الوزراء

الأربعاء 11/نوفمبر/2020 - 12:06 م
محمود عباس
محمود عباس
أ.ش.أ
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بعث الرئيس الفلسطيني محمود عباس، برقية تعزية لملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة، في وفاة رئيس الوزراء البحريني الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة.

وقال الرئيس الفلسطيني- في برقية التعزية وفقًا لوكالة الأنباء الفلسطينية، اليوم الأربعاء: "بقلوب مؤمنة بقضاء الله تلقينا نبأ وفاة المغفور له الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة، رئيس وزراء مملكة البحرين الشقيقة، الذي كرس كل حياته في خدمة وطنه وأبناء شعبه، وفي دعم قضايا أمتنا المجيدة، وعلى رأسها القضية الفلسطينية"، داعيًا أن يتغمده الله بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته.

يشار إلى أن الديوان الملكي البحريني نعى الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء، الذي انتقل إلى رحمة الله تعالى، صباح اليوم الأربعاء، في مستشفى مايو كلينك في الولايات المتحدة الأمريكية.

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