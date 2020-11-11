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رئيس التحرير التنفيذي
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مصر

«الهجرة» تدعو أبناء المصريين بالإمارات للمشاركة بمبادرة «اتكلم مصرى»

الأربعاء 11/نوفمبر/2020 - 12:06 م
السفيرة نبيلة مكرم
السفيرة نبيلة مكرم
وفاء علي
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دعت وزارة الهجرة وشئون المصريين بالخارج، المصريين بدولة الإمارات- الفئة العمرية (6-14 سنة)، بصحبة أولياء أمورهم، إلى الانضمام لمعسكر "اتكلم مصري"، والمقرر انعقاده على مدار الجمعة والسبت المقبلين 13-14 نوفمبر، عبر تطبيق "زووم".

وطلبت الوزارة من كل من يرغب في الاشتراك بالمعسكر المسارعة بالتسجيل في النموذج المتاح على الرابط "https:docs.google.comformsde1FAIpQLSeKlMYLyXt6_FNBVcHxRf04JQzze__pbqFA4lBu_MB73XpgtAviewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0".

ويتضمن برنامج المعسكر، الذي يستمر على مدار يومين، إقامة أنشطة تفاعلية ومسابقات وألعاب متنوعة تحفز الأبناء على استخدام اللهجة المصرية في تعاملاتهم، فضلًا عن الحث على ترديد النشيد الوطني المصري بشكل دائم، والتعريف بالأكلات المصرية والأمثال الشعبية كجزء لا يتجزأ من عادات وتقاليد الشعب المصري.

وتجدر الإشارة إلى أنه يمكن لكل الراغبين في متابعة أنشطة وفعاليات مبادرة "اتكلم مصري" والمشاركة فيها، الدخول على الصفحة الرسمية للمبادرة على فيسبوك عبر الرابط التالي:
"https:www.facebook.cometkallem.masry".

«الهجرة» تدعو أبناء المصريين بالإمارات للمشاركة بمبادرة «اتكلم مصرى»
«الهجرة» تدعو أبناء المصريين بالإمارات للمشاركة بمبادرة «اتكلم مصرى»

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