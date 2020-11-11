الأنبا باخوم يهنئ المستشار عبدالوهاب عبدالرازق برئاسة «الشيوخ»

وتضمن الحوار تهنئة الكنيسة الكاثوليكية لمعالي المستشار وتمنياتها له بالتوفيق ولكل مجلس الشيوخ كي يقوم بخدمته ورسالته المنتظرة من كل الوطن.



وكان برفقة المستشار عبدالوهاب سيادة الوكيلة المستشارة فيبي فوزي.



قدم صاحب النيافة الأنبا باخوم، النائب البطريركي لشئون الإيبارشية البطريركية، في زيارة رسمية اليوم، التهنئة للمستشار عبدالوهاب عبدالرزاق، وبرفقته الدكتور المستشار جميل حليم، النائب بمجلس الشيوخ، وذلك بالنيابة عن غبطة أبينا البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الاسكندرية للأقباط الكاثوليك بمصر.