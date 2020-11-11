«القوى العاملة»: تعيين 16 شابًا من مختلف المؤهلات بشمال سيناء

أعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان، قيام مديرية القوى العاملة بمحافظة شمال سيناء، بتعيين 16 شابًا من مختلف المؤهلات بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري، من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل" المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية، وذلك من ضمن 140 شابًا مسجلين من راغبي العمل، فضلًا عن صرف 2000 جنيه منحة مولود لعامل غير منتظم كرعاية اجتماعية، وفقًا للائحة المالية لهذه الفئة، كما تم البدء في صرف منحة عيد الأضحى المبارك لـ267 عاملًا من المسجلين بواقع 133 ألفًا و500 جنيه.تلقى الوزير، تقريرًا بذلك من محمد سالم عبد المالك، مدير المديرية، عن إنجازات المديرية عن شهر أكتوبر الماضي، أشار فيه إلى أن المديرية قامت باستخراج 21 شهادة قياس مستوى مهارة، و25 رخصة مزاولة حرفة من خلال المكاتب التابعة لها في المحافظة.