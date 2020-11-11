رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 11 نوفمبر 2020 الموافق 25 ربيع الأول 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«القوى العاملة»: تعيين 16 شابًا من مختلف المؤهلات بشمال سيناء

الأربعاء 11/نوفمبر/2020 - 12:12 م
محمد سعفان
محمد سعفان
دعاء جابر
طباعة
أعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان، قيام مديرية القوى العاملة بمحافظة شمال سيناء، بتعيين 16 شابًا من مختلف المؤهلات بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري، من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل" المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية، وذلك من ضمن 140 شابًا مسجلين من راغبي العمل، فضلًا عن صرف 2000 جنيه منحة مولود لعامل غير منتظم كرعاية اجتماعية، وفقًا للائحة المالية لهذه الفئة، كما تم البدء في صرف منحة عيد الأضحى المبارك لـ267 عاملًا من المسجلين بواقع 133 ألفًا و500 جنيه.

تلقى الوزير، تقريرًا بذلك من محمد سالم عبد المالك، مدير المديرية، عن إنجازات المديرية عن شهر أكتوبر الماضي، أشار فيه إلى أن المديرية قامت باستخراج 21 شهادة قياس مستوى مهارة، و25 رخصة مزاولة حرفة من خلال المكاتب التابعة لها في المحافظة.

موضوعات متعلقة

تاج الدين: مصر «مستعدة» لموجة كورونا الثانية منذ فترة طويلة (خاص)

بورصة الدواجن اليوم الأربعاء 11-11-2020

حبس صالح جمعة بتهمة التشاجر مع زوجته بالتجمع

موسيماني يتفق مع لجنة التخطيط علي ضم صفقة أجنبية ويؤجل صفقة سيرينو

الصور

image description

محافظ أسيوط يتفقد أعمال تنفيذ وحدات «سكن مصر» بمدينة ناصر الجديدة

image description

محافظ أسيوط يتابع فعاليات حملة مكافحة الطفيليات المعوية بالمدارس

image description

مؤتمر الدورة الودية الدولية للمنتخبات

image description

التسوق بالكمامات: «قرّب قرّب يا بيه»

image description

«التمريض» و«الحاسبات» و«التربية» تحصد كأس التميز البيئي من جامعة أسيوط

الأكثر قراءة

انفراد.. «بيراميدز» يحصل على توقيع «ساسي».. وشرط مثير للاعب

سعر جرام الذهب اليوم الأربعاء 11-11-2020

تاج الدين: مصر «مستعدة» لموجة كورونا الثانية منذ فترة طويلة (خاص)

أخبار نتيجة معادلة كلية تجارة جامعة القاهرة 2020.. رابط وخطوات الاستعلام

إنفوجراف

image description

تفاصيل طرح 1011 وحدة سكنية بـ 5 مدن جديدة (إنفوجراف)

image description

«مارسا».. تفاصيل مرض فايق العزب (انفوجراف)

image description

إنفوجراف.. نجوم «كورونا» ما بعد «الجونة»

image description

إنفوجراف.. شروط التقديم لمسابقة ملكة جمال الأناقة

نجم الساعة

السجل الأسود للإرهابي يحيى موسى

منوعات

لقاح «سبوتنيك V» يسجل فعالية 92% بنتائج التحاليل للمرحلة الثالثة

موسيماني يتفق مع لجنة التخطيط علي ضم صفقة أجنبية ويؤجل صفقة سيرينو

إعدام 11 ألف دجاجة باليابان بسبب إنفلونزا الطيور

كيف تقلل مخلفات المطبخ؟

أيام زمان

«تعالى علشان تتجوزنى».. قصة حب سميحة أيوب وسعد الدين وهبة

نيازى مصطفى.. أجّر قردًا بـ800 جنيه فى اليوم من السيرك

نيازي مصطفى.. كوكا تركت العالمية من أجله وهذه تفاصيل أزماته

صباح رفضت لأنها راقصة.. وصية بديعة مصابنى التى تجاهلها الجميع

مقالات الرأي
محمد المعتصم
واخد لي بالك انت (4)
ماجد حبته
.. وخامسهم زعيم كوريا الشمالية
منى رجب
مهما كبرت.. الأمل موجود
د.مينا بديع عبدالملك
وكان لكنيسة الإسكندرية السبق «1-2»
المزيد

الثقافة

مسرح الطليعة يقدم عرض «ريسايكل» اليوم

الليلة.. أمسية شعرية غنائية جديدة بنادى أدب آفاق

نشرة الفعاليات الثقافية.. أين تذهب هذا المساء؟

تدريس «كنت طفلا قبطيا في المنيا» بـ آداب القاهرة