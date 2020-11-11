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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

مقتل شخص وجرح 7 في إطلاق نار بولاية فلوريدا الأمريكية

الأربعاء 11/نوفمبر/2020 - 12:20 م
إطلاق نار
إطلاق نار
عبير سليم
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قالت السلطات المحلية في ولاية فلوريدا الأمريكية، إن شخصًا قتل وأصيب سبعة آخرون في إطلاق نار من مركبة متحركة في ملعب لكرة السلة في تامبا ليل الثلاثاء.

ووفقًا لوكالة رويترز، يعتقد المحققون أن مجموعة من الأشخاص الذين كانوا يستقلون سيارة ذات نوافذ مظللة أطلقوا عدة طلقات أثناء مرورهم بالقرب من ملعب لكرة السلة.

وأفاد فرع تابع لـABC بأن إطلاق النار لم يكن عشوائيًا وأن المجموعة كانت مستهدفة.

وقال أحد الضباط إن رجلًا يبلغ من العمر 36 عامًا توفي متأثرًا بجروح بعد وصوله إلى المستشفى، في حين أن ضحيتين أخريين في حالة حرجة وخمسة في حالة مستقرة، وقال فرع ABC إن جميع الضحايا تتراوح أعمارهم بين 17 و36 عامًا.

وكان محققو مقاطعة هيلزبره يحاولون تحديد الدافع وراء الهجوم.

وقال الضابط تشاد كرونيستر في بيان "فقدنا حياة الليلة بسبب أعمال عنف لا معنى لها".

وأضاف "نهدف إلى إعادة السلام إلى هذا المجتمع وسنواصل قمع من يتسببون في الأذى".

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