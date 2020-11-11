لقاح «سبوتنيك V» يسجل فعالية 92% بنتائج التحاليل للمرحلة الثالثة

أعلن الصندوق الروسي للاستثمار المباشر عن أن فعالية لقاح "سبوتنيك V" بلغت 92% وفق نتائج التحاليل المؤقتة لبيانات المرحلة الثالثة.وقال تقرير بالخصوص: "بلغت فعالية لقاح سبوتنيك 92٪ (الحساب استند إلى توزيع 20 حالة مؤكدة جرى تحديدها في مجموعة الدواء الوهمي والمجموعة التي تلقت اللقاح)".وتم إثبات الفعالية بناء على تحليل البيانات المؤقت الأول بعد 21 يومًا من تلقي المتطوعين التطعيم الأول.