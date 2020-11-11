ضبط 645 هاربًا من تنفيذ الأحكام بأسوان

شن ضباط مديرية أمن أسوان، اليوم الأربعاء، بالتنسيق مع فرع الأمن العام، حملة لضبط الهاربين من تنفيذ الأحكام القضائية والخارجين على القانون بالمحافظة، نتج عنها تنفيذ 645 حكمًا قضائيًا.وجاءت الأحكام التي تنفيذها كالتالي، 138 حكم حبس جزئي، و24 حكم حبس مستأنف، و332 حكمًا بغرامات، و151 حكمًا مخالفات، وتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية بالواقعة، والعرض على النيابة للتحقيق.يأتي ذلك في إطار خطة مديرية أمن أسوان بتكثيف الوجود الشرطي بالشارع لفرض الانضباط وإحكام السيطرة الأمنية، فضلًا عن مكافحة الجريمة بشتى صورها خاصة أعمال البلطجة، والحد من تجارة وترويج كل المواد المخدرة.