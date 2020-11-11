مينا جيد: «أمام العرش» قادنى للكتابة

-ما هو كتابك المفضل؟ ولماذا؟



- أول كتاب شعجك للكتابة؟



-أقرب بيت شعر إلى قلبك وهل ينطبق على موقف من حياتك؟



-أغرب موقف قابلته في الوسط الثقافي؟



-أقرب أبطال رواياتك قصصك لك.. وما قصته ولماذا؟



-هل تذكر أول شيىء كتبته في حياتك؟.. وما هو؟



-هل هناك شخصية في فيلم مفضله لك؟ ولماذا؟



-قصة تحلم بكتابتها؟



-لو معك تذكرتين سينما من تدعوه من شخصيات تاريخية؟



-تؤمن بالسحر وهل مررت بموقف شبيه؟



-إذا كتب قصة من سطر واحد عن الموت كيف ستكون؟



وصف الدكتور سعيد المصرى أستاذ علم الاجتماع بجامعة القاهرة٬ كتاب «كنت طفلًا قبطيًا في المنيا» للكاتب مينا عادل جيد بأنه تجربة فريدة تعيد إلي أذهاننا مجد الكتابة الأنثروبولوجية من خارج أهل التخصص الأكاديمي، حول كتابه المفضل وأول من شجعه على الكتابة كان لنا معه هذا اللقاء.ليس لي كتاب مفضل، نادرًا ما أعيد قراءة كتاب مرتين حتى أوفر الوقت لقراءة أكبر عدد ممكن من الكتب، ولكني حريص بشكل خاص على قراءة كل أعمال نجيب محفوظ، وأقرب أعماله لروحي "حكايات حارتنا" وهو من الأعمال التي لم تحظى بشهرة، وكثير من الناس يظنون حكايات حارتنا هي "أولاد حارتنا".رواية "أمام العرش" لنجيب محفوظ، قرأتها في الجامعة، عمل خفيف بعبقرية مدهشة يلم تاريخ مصر من الملك مينا وحتى مبارك، وذهلت من قدرة الأدب على الغوص في التاريخ وإحياء شخصيات ماتت لتحكي لنا ما حدث، وبناء ما حدث من جديد، وأيضًا إمكانية أنك تضع رؤياك للدنيا وللحاضر على لسان شخصيات في التاريخ أو شخصيات في الخيال.وقفت أمام هذا العمل كثيرا أتأمل عدة أشياء أولا كيف فعلها بهذة الرقة والبساطة، وكيف طوع الحساب الأخر بعد الموت لحكام من أديان مختلفة إلى أن يحاسبوا أمام محكمة سماوية في الدين المصري القديم، بدون أن يستفز ذلك القارئ المسلم أو المسيحي مثلا، وكيف رد قيمة وكرامة المصريين القدماء ومعتقداتهم الدينية التي أصبحت فانية الآن، بل محل سخرية من الكثيرين من الأجيال الحالية، ولكنه رد لها قيمتها وكأنما يقول أن مصر وحتى الآن هي ملك للقدماء المصريين ويجب على من يتحمل مسؤولية فيها أن يحاسب حسب معايير الصواب والخطأ التي أعتقدها المصري القديم حتى لو لم يعد يؤمن بها أحد الآن، كأنه يقول هذه الحضارة هي فجر الضمير والحكمة، فكرة بسيطة وعبقرية وهي من أكثر الأعمال التي جعلتني أفكر في الكتابة، وبالأخص في الكتابة التي تبحث عن مسألة الهوية، الكتابة التي تسأل وتحاول أن تجيب عن سؤال "من نحن".سنين ماشي ورا الأفكارعلى كف القدم دوارلاخليت ف الدروب مشوار ولا فوق الورق مكتوبوأتوب إزاي وأنا أيوب.لأحمد فؤاد نجم.لا يوجد موقف معين، ولكني سأتحدث عن نوعين من الغرابة، الغرابة بشكلها السلبي وهي الشللية؛ كثير من مجموعات الوسط الثقافي أغلقوا الثقافة على أنفسهم وأصحابهم وما زاد عن ذلك فهو من الشرير، وكأن الله لم يوهب سواهم هم وأصدقائهم، بالإضافة للتعالي الكبير عند البعض الذي ينتج عنه تجاهل أي صوت جديد حتى لو أنتج عمل جيد وهناك إشادات به، ستجد تجاهل ملفت حتى في التفاعل على السوشيال ميديا، ستجدهم متعاليين حتى على اللايك..شيء غريب.جدتي أم أبي والتي خصصت لها فصلا كاملا في كتابي "كنت طفلا قبطيا في المنيا" والفصل كان بعنوان "أغاني جدتي حافظة التراث الفني" لأنها أول من سمعت منه شعر وحكايات، كانت دائما تغني في الفرح وتعدد في الحزن وتعبر عن كل المشاعر والمواقف بالغناء أو الأمثال، وسعدت جدا عندما كتب الناقد الكبير محمود عبد الشكور عن الكتاب فوصفها بـ "جدته المدهشة" لأنها حقيقي كانت مدهشة وسعيد لأني كتبت عنها للناس وأحبوها مثلي.كان شعر، وحرقته كله، في المرحلة الإعدادية كنت أكتب شعر، ولكن أمي كانت تراه مضيعة لوقت المذاكرة، فحذرتني مرة وإثنين بأن أكف عن مضيعة الوقت وأنتبه لدروسي وإلا أخبرت أبي ليجد له حل معي، وأنا كنت أخشى أبي وعقابه، ولكن الشعر كان كشيطان داخلي يزداد بالعند في محاولة إيقافه أو منعه أو التوبة عنه، فلذلك لجأت لكتابة الشعر في الخفاء، ملأت كشاكيل من الشعر، وأوراق فردانية عديدة من الشعر، وخبأتها خلف أيقونة دينية كبيرة معلقة على الحائط في غرفتي، وكنت أغلق عليَ الباب لإحضار الكشكول أملؤه، أضيف فيه قصيدة جديدة ثم أعود أدسه في مكانه قبل أن يراني أحد، وكنت في عذاب ضمير لا ينقطع ورعدة وخوف من أن يعثر أحدا على الكشكول وينكشف سري وأأخذ عليها علقة موت، فتوصلت لأني لا بد أن أحرقه حتى أتخلص منه بطريقة آمنة، وحرقته بالفعل كي يستريح ضميري، وللأسف لا أتذكر أي شيء كتبته في هذه الفترة.أغلب شخصيات فيلم Cinema Paradiso وبالأخص الطفل البطل "توتو" وأبيه الروحي في الفيلم "ألفريدو" وأحب أيضا موسيقى الفيلم، وتسحرني الأفلام الإيطالية التي تدور أحداثها في إيطاليا أثناء الحرب العالمية الثانية مثل فيلم مالينا والفيلمين بالمناسبة لنفس المخرج Giuseppe Tornatore.زيارة العائلة المقدسة إلى مصر.طه حسين والسادات.لا، ففي كتابي "كنت طفلا قبطيا في المنيا" ذكرت أكثر من قصة مرت بها أسرتي توضح إيمانها بالحسد والعين الشريرة والطرق الشعبية لفك الأعمال، أما الآن لا أؤمن بالسحر، وأعاني بشدة بسبب أن الغالبية العظمى ممن حولي يؤمنون به، أظنه موجود في الفن.ستكون: ما هي حياتكم إلا بخار!؟ بخار يا حمقى يظهر قليلًا ثم يضمحل.