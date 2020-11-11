وكيل صحة البحر الأحمر يتفقد مصابي حادث أتوبيس القصير

تفقد الدكتور تامر مرعي، وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، مستشفى القصير المركزي للاطمئنان على مصابي حادث انقلاب أتوبيس بطريق القصير جنوب محافظة البحر الأحمر، وبرفقته مدير إدارة المستشفيات ومدير إدارة الطوارئ بالمديرية، وذلك فور وقوع الحادث، وذلك للاطمئنان على حالتهم وتقديم الخدمة الطبية.حيث رفعت صحة البحر الأحمر درجة الاستعداد القصوى بمستشفى القصير حيث تم استقبال 38 حالة إصابة إثر الحادث و2 حالة وفاة تم وصولهم المستشفى جثة هامدة.وتلقت غرفة عمليات البحر الأحمر، إخطارًا مساء أمس الثلاثاء، يفيد بانقلاب أتوبيس ركاب رقم الأتوبيس 8423 (أ د ج) بطريق "القصير - مرسى علم" جنوب البحر الأحمر، وتم الدفع بأكثر من سيارة إسعاف إلى موقع الحادث تبين وفاة شخصان وأصيب 38 آخرون، وتم نقل الجثة والمصابين إلى مستشفى القصير المركزي وتم عمل محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.