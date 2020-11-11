رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 11 نوفمبر 2020 الموافق 25 ربيع الأول 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

وكيل صحة البحر الأحمر يتفقد مصابي حادث أتوبيس القصير

الأربعاء 11/نوفمبر/2020 - 10:40 ص
الدكتور تامر مرعي،
الدكتور تامر مرعي،
علي عواد
طباعة
تفقد الدكتور تامر مرعي، وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، مستشفى القصير المركزي للاطمئنان على مصابي حادث انقلاب أتوبيس بطريق القصير جنوب محافظة البحر الأحمر، وبرفقته مدير إدارة المستشفيات ومدير إدارة الطوارئ بالمديرية، وذلك فور وقوع الحادث، وذلك للاطمئنان على حالتهم وتقديم الخدمة الطبية.

حيث رفعت صحة البحر الأحمر درجة الاستعداد القصوى بمستشفى القصير حيث تم استقبال 38 حالة إصابة إثر الحادث و2 حالة وفاة تم وصولهم المستشفى جثة هامدة.

وتلقت غرفة عمليات البحر الأحمر، إخطارًا مساء أمس الثلاثاء، يفيد بانقلاب أتوبيس ركاب رقم الأتوبيس 8423 (أ د ج) بطريق "القصير - مرسى علم" جنوب البحر الأحمر، وتم الدفع بأكثر من سيارة إسعاف إلى موقع الحادث تبين وفاة شخصان وأصيب 38 آخرون، وتم نقل الجثة والمصابين إلى مستشفى القصير المركزي وتم عمل محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
وكيل صحة البحر الأحمر يتفقد مصابي حادث أتوبيس القصير
وكيل صحة البحر الأحمر يتفقد مصابي حادث أتوبيس القصير
وكيل صحة البحر الأحمر يتفقد مصابي حادث أتوبيس القصير
وكيل صحة البحر الأحمر يتفقد مصابي حادث أتوبيس القصير
وكيل صحة البحر الأحمر يتفقد مصابي حادث أتوبيس القصير
وكيل صحة البحر الأحمر يتفقد مصابي حادث أتوبيس القصير

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

نتيجة معادلة الدبلومات الفنية 2020 رابط المجلس الأعلى للجامعات

مصرع مواطن وإصابة 18 في انقلاب أتوبيس بالبحر الأحمر

وزير الأوقاف: من مات دفاعًا عن الكنيسة كمن يموت دفاعًا عن المسجد

اتحاد الكرة يطالب الأمن بحضور 10 آلاف متفرج بنهائي أفريقيا

الصور

image description

محافظ أسيوط يتابع فعاليات حملة مكافحة الطفيليات المعوية بالمدارس

image description

مؤتمر الدورة الودية الدولية للمنتخبات

image description

التسوق بالكمامات: «قرّب قرّب يا بيه»

image description

«التمريض» و«الحاسبات» و«التربية» تحصد كأس التميز البيئي من جامعة أسيوط

image description

44 مليون جنيه تكلفة مشروع الإسكان الاجتماعي بعزبة البرج بدمياط

الأكثر قراءة

انفراد.. «بيراميدز» يحصل على توقيع «ساسي».. وشرط مثير للاعب

سعر جرام الذهب اليوم الأربعاء 11-11-2020

أخبار نتيجة معادلة كلية تجارة جامعة القاهرة 2020.. رابط وخطوات الاستعلام

إصابة عدد من العمال في انهيار سقف مسجد تحت الإنشاء بالعاشر (صور)

إنفوجراف

image description

تفاصيل طرح 1011 وحدة سكنية بـ 5 مدن جديدة (إنفوجراف)

image description

«مارسا».. تفاصيل مرض فايق العزب (انفوجراف)

image description

إنفوجراف.. نجوم «كورونا» ما بعد «الجونة»

image description

إنفوجراف.. شروط التقديم لمسابقة ملكة جمال الأناقة

نجم الساعة

السجل الأسود للإرهابي يحيى موسى

منوعات

إعدام 11 ألف دجاجة باليابان بسبب إنفلونزا الطيور

كيف تقلل مخلفات المطبخ؟

كيفية التعامل مع المشاعر السلبية بعد خسارة الوظيفة؟

الدنمارك تعلق على قرار إعدام حيوانات المنك بسبب كورونا

أيام زمان

«تعالى علشان تتجوزنى».. قصة حب سميحة أيوب وسعد الدين وهبة

نيازى مصطفى.. أجّر قردًا بـ800 جنيه فى اليوم من السيرك

نيازي مصطفى.. كوكا تركت العالمية من أجله وهذه تفاصيل أزماته

صباح رفضت لأنها راقصة.. وصية بديعة مصابنى التى تجاهلها الجميع

مقالات الرأي
محمد المعتصم
واخد لي بالك انت (4)
ماجد حبته
.. وخامسهم زعيم كوريا الشمالية
منى رجب
مهما كبرت.. الأمل موجود
د.مينا بديع عبدالملك
وكان لكنيسة الإسكندرية السبق «1-2»
المزيد

الثقافة

الليلة.. أمسية شعرية غنائية جديدة بنادى أدب آفاق

نشرة الفعاليات الثقافية.. أين تذهب هذا المساء؟

نشيد الإنشاد على طاولة مركز الحرية للإبداع بالإسكندرية.. الليلة

الرافدين تطرح صفحات وعبرات من أدب مى الخالد