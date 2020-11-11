الأسد: أغلبية السوريين في الخارج راغبون بالعودة إلى بلدهم

قال الرئيس السوري بشار الأسد، اليوم الأربعاء، إن اللاجئين السوريين يتعرضون لضغوطات ويمنعون من العودة لبلادهم، وأكد في كلمته في افتتاح المؤتمر الدولي حول عودة اللاجئين في دمشق، أن أغلبية السوريين في الخارج راغبون بالعودة إلى بلدهم.وأضاف الرئيس السوري أن دولًا استقبلت اللاجئين أجبرتهم على البقاء فيها بالترهيب، وأكد على أن الغرب ودولًا في المنطقة استغلوا قضية اللاجئين السوريين.وشدد "الأسد" على أن الغرب بقيادة أمريكا وكذلك تركيا، عملوا على نشر الإرهاب لتفتيت الدولة السورية.