«الرعاية الصحية»: ملتزمون بإجراءات الوقاية من كورونا في مستشفياتنا

أكد الدكتور أحمد السبكي، مساعد وزيرة الصحة والسكان الرقابة والمتابعة ورئيس هيئة الرعاية الصحية، بمنظومة التأمين الصحي الشامل، أن الهيئة ستعمل على اتباع كل الخطوات الوقائية التي أعلنت عنها وزارة الصحة والسكان داخل المستشفيات والوحدات الصحية التابعة للهيئة.وأوضح السبكي لـ"الدستور"، أن الهيئة أعلنت عن خطتها للتعامل مع الانتشار المتوقع لفيروس كورونا خلال فصل الشتاء داخل محافظة بورسعيد ومحافظات المرحلة الأولى من تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، قائلا إن الهيئة مستعدة الموجه الثانية المحتملة من انتشار فيروس كورونا من خلال المستشفيات والوحدات الصحية المتطورة.وأوضح السبكي، أن الهيئة وفرت كافة الكواشف الطبية التي يتم استخدامها في فحص المشتبه في إصابتهم بالفيروس، كما تم توفير الأدوية والمستلزمات الطبية داخل المستشفيات التى تعمل بالفعل.وأكد أن مستشفيات الهيئة كانت قادرة على التصدي للفيروس خلال الموجة الأولى التي لازلنا بها، وساعدت المرضى من كبار السن في توفير الأدوية والمستلزمات التي يحتجونها، كما دشنت بوابة إلكترونية حرارية لفحص المترددين على المستشفيات لفرز المشتبه في إصابتهم وعدم اختلاطهم بالمواطنين، ما كان سببا في عدم تسجيل حالات كثيرة في محافظة بورسعيد، أولى محافظات التأمين الصحي الشامل، مشيرا إلى أن الهيئة ستتابع كل الخطوات السابقة حال حدوث ازدياد مرة أخرى في حالات الإصابة.