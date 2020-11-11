رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 11 نوفمبر 2020 الموافق 25 ربيع الأول 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«الرعاية الصحية»: ملتزمون بإجراءات الوقاية من كورونا في مستشفياتنا

الأربعاء 11/نوفمبر/2020 - 10:34 ص
أحمد السبكي، مساعد
أحمد السبكي، مساعد وزيرة الصحة
سارة سعودى - فاتن خديوي
طباعة
أكد الدكتور أحمد السبكي، مساعد وزيرة الصحة والسكان الرقابة والمتابعة ورئيس هيئة الرعاية الصحية، بمنظومة التأمين الصحي الشامل، أن الهيئة ستعمل على اتباع كل الخطوات الوقائية التي أعلنت عنها وزارة الصحة والسكان داخل المستشفيات والوحدات الصحية التابعة للهيئة.

وأوضح السبكي لـ"الدستور"، أن الهيئة أعلنت عن خطتها للتعامل مع الانتشار المتوقع لفيروس كورونا خلال فصل الشتاء داخل محافظة بورسعيد ومحافظات المرحلة الأولى من تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، قائلا إن الهيئة مستعدة الموجه الثانية المحتملة من انتشار فيروس كورونا من خلال المستشفيات والوحدات الصحية المتطورة.

وأوضح السبكي، أن الهيئة وفرت كافة الكواشف الطبية التي يتم استخدامها في فحص المشتبه في إصابتهم بالفيروس، كما تم توفير الأدوية والمستلزمات الطبية داخل المستشفيات التى تعمل بالفعل.

وأكد أن مستشفيات الهيئة كانت قادرة على التصدي للفيروس خلال الموجة الأولى التي لازلنا بها، وساعدت المرضى من كبار السن في توفير الأدوية والمستلزمات التي يحتجونها، كما دشنت بوابة إلكترونية حرارية لفحص المترددين على المستشفيات لفرز المشتبه في إصابتهم وعدم اختلاطهم بالمواطنين، ما كان سببا في عدم تسجيل حالات كثيرة في محافظة بورسعيد، أولى محافظات التأمين الصحي الشامل، مشيرا إلى أن الهيئة ستتابع كل الخطوات السابقة حال حدوث ازدياد مرة أخرى في حالات الإصابة.

موضوعات متعلقة

اتحاد الكرة يطالب الأمن بحضور 10 آلاف متفرج بنهائي أفريقيا

إنذار واستدعاء ولي أمر.. «التعليم» تشدد على ارتداء الكمامة بالمدارس

تفاصيل حالة الطقس فى مصر اليوم الأربعاء 11-11-2020

زيادة طفيفة.. الصحة: 14 وفاة و232 إصابة جديدة بكورونا

الصور

image description

محافظ أسيوط يتابع فعاليات حملة مكافحة الطفيليات المعوية بالمدارس

image description

مؤتمر الدورة الودية الدولية للمنتخبات

image description

التسوق بالكمامات: «قرّب قرّب يا بيه»

image description

«التمريض» و«الحاسبات» و«التربية» تحصد كأس التميز البيئي من جامعة أسيوط

image description

44 مليون جنيه تكلفة مشروع الإسكان الاجتماعي بعزبة البرج بدمياط

الأكثر قراءة

انفراد.. «بيراميدز» يحصل على توقيع «ساسي».. وشرط مثير للاعب

سعر جرام الذهب اليوم الأربعاء 11-11-2020

أخبار نتيجة معادلة كلية تجارة جامعة القاهرة 2020.. رابط وخطوات الاستعلام

إصابة عدد من العمال في انهيار سقف مسجد تحت الإنشاء بالعاشر (صور)

إنفوجراف

image description

تفاصيل طرح 1011 وحدة سكنية بـ 5 مدن جديدة (إنفوجراف)

image description

«مارسا».. تفاصيل مرض فايق العزب (انفوجراف)

image description

إنفوجراف.. نجوم «كورونا» ما بعد «الجونة»

image description

إنفوجراف.. شروط التقديم لمسابقة ملكة جمال الأناقة

نجم الساعة

السجل الأسود للإرهابي يحيى موسى

منوعات

إعدام 11 ألف دجاجة باليابان بسبب إنفلونزا الطيور

كيف تقلل مخلفات المطبخ؟

كيفية التعامل مع المشاعر السلبية بعد خسارة الوظيفة؟

الدنمارك تعلق على قرار إعدام حيوانات المنك بسبب كورونا

أيام زمان

«تعالى علشان تتجوزنى».. قصة حب سميحة أيوب وسعد الدين وهبة

نيازى مصطفى.. أجّر قردًا بـ800 جنيه فى اليوم من السيرك

نيازي مصطفى.. كوكا تركت العالمية من أجله وهذه تفاصيل أزماته

صباح رفضت لأنها راقصة.. وصية بديعة مصابنى التى تجاهلها الجميع

مقالات الرأي
محمد المعتصم
واخد لي بالك انت (4)
ماجد حبته
.. وخامسهم زعيم كوريا الشمالية
منى رجب
مهما كبرت.. الأمل موجود
د.مينا بديع عبدالملك
وكان لكنيسة الإسكندرية السبق «1-2»
المزيد

الثقافة

الليلة.. أمسية شعرية غنائية جديدة بنادى أدب آفاق

نشرة الفعاليات الثقافية.. أين تذهب هذا المساء؟

نشيد الإنشاد على طاولة مركز الحرية للإبداع بالإسكندرية.. الليلة

الرافدين تطرح صفحات وعبرات من أدب مى الخالد