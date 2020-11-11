الرئيس السوري: يتم استغلال اللاجئين وتحويل قضيتهم لسياسية

قال الرئيس السوري بشار الأسد، اليوم الأربعاء، إن قيام عدد من الدول باحتضان اللاجئين انطلاقا من مبادئ إنسانية أخلاقية قابلة قيام البعض الآخر من الدول في الغرب بالاستغلال.وأضاف الرئيس السوري، في منطقتنا يتم استغلال اللاجئين أبشع استغلال من خلال تحويل قضيتهم الإنسانية إلى ورقة سياسية للمساومة.وأوضح "الأسد"، إذا كانت قضية اللاجئين بالنسبة للعالم هي قضية إنسانية فبالنسبة لنا إضافة لكونها إنسانية فهي قضية وطنية، وقد نجحنا في إعادة مئات الآلاف من اللاجئين خلال الأعوام القليلة الماضية.