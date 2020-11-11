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رئيس التحرير التنفيذي
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اقتصاد

تباين أداء مؤشرات البورصة بمستهل تعاملات اليوم

الأربعاء 11/نوفمبر/2020 - 10:42 ص
البورصة
البورصة
اكرم عمران
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تباين أداء أسهم ومؤشرات البورصة المصرية، لدى مستهل تعاملات اليوم الأربعاء، حيث ارتفعت المؤشرات الثانوية، فيما تراجعت نظيرتها الرئيسية.

وتراجع المؤشر الرئيسي للسوق "إيجي إكس 30" بنسبة 0.76%، ليصل إلى مستوى 10992 نقطة، كما هبط مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.11% ليصل إلى مستوى 2090 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.14% ليصل إلى مستوى 12939 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.73% ليصل إلى مستوى 4237 نقطة.

فيما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.37% ليصل إلى مستوى 1960 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.16% ليصل إلى مستوى 2867 نقطة.

وفي سياق متصل أعلنت إدارة البورصة المصرية، عن إيقاف التداول على أسهم 4 شركات، ولمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا خلال جلسة تداول اليوم الأربعاء، وهم العربية وبولفارا للغزل والنسيج- يونيراب، المصريين للإسكان والتنمية والتعمير، العربية للاستصلاح الأراضي، الاستثمار العقاري العربي- اليكو.

كما قرر الدكتور محمد فريد، رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية، تعليق كل العروض والطلبات المسجلة خلال الجلسة الاستكشافية على الورقة المالية العامة لاستصلاح الأراضي والتنمية والتعمير.

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