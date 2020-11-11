تباين أداء مؤشرات البورصة بمستهل تعاملات اليوم

تباين أداء أسهم ومؤشرات البورصة المصرية، لدى مستهل تعاملات اليوم الأربعاء، حيث ارتفعت المؤشرات الثانوية، فيما تراجعت نظيرتها الرئيسية.وتراجع المؤشر الرئيسي للسوق "إيجي إكس 30" بنسبة 0.76%، ليصل إلى مستوى 10992 نقطة، كما هبط مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.11% ليصل إلى مستوى 2090 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.14% ليصل إلى مستوى 12939 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.73% ليصل إلى مستوى 4237 نقطة.فيما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.37% ليصل إلى مستوى 1960 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.16% ليصل إلى مستوى 2867 نقطة.وفي سياق متصل أعلنت إدارة البورصة المصرية، عن إيقاف التداول على أسهم 4 شركات، ولمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا خلال جلسة تداول اليوم الأربعاء، وهم العربية وبولفارا للغزل والنسيج- يونيراب، المصريين للإسكان والتنمية والتعمير، العربية للاستصلاح الأراضي، الاستثمار العقاري العربي- اليكو.كما قرر الدكتور محمد فريد، رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية، تعليق كل العروض والطلبات المسجلة خلال الجلسة الاستكشافية على الورقة المالية العامة لاستصلاح الأراضي والتنمية والتعمير.