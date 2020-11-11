سماع أقوال أسرة شاب سقط من شرفة منزله بالمستقبل

تستمع نيابة الشروق وبدر، اليوم الأربعاء، إلى أهل شاب سقط من شرفة منزله بمدينة المستقبل بالشروق، وكانت النيابة أمرت بدفن الشاب بعد الانتهاء من تقرير الصفة التشريحية.وكشفت المعاينة الأولية عن أن المتوفى هو "م.ح" والشهير بـ"ميدو"، 26 عامًا، سقط من شرفة منزله بالطابق الرابع ويرتدي ملابسه كاملة وأصيب بكسر حاد ونزيف فى الجمجمة تسبب فى وفاته.وكانت بداية الواقعة عندما ورد بلاغ لقسم شرطة الشروق تفيد بسقوط شاب من شرفة منزله بدائرة القسم وبإجراء التحريات اللازمة تبين صحة البلاغ، وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة.