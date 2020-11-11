علي الهلباوي: الساقية ترمومتر النجاح لأى مطرب

- ماذا تمثل لك حفلات ساقية الصاوي؟

كيف تستعد لحفلاتك في الساقية؟

قدمت مؤخرًا أغنية عن "كورونا".. حدثنا عنها؟

البعض لاحظ عدم اعتمادك علي أغانيك فقط في الحفلات بل تقدم أغنيات مثل "كل الاماكن" للمطرب محمد عبده.. ما تعليقك ؟

- حدثنا عن حفلاتك المقبلة ؟

ألم تخف من الإنتقادات التي توجه لك بسبب تلك الأغاني؟

أعلنت مؤخرًا عن تجربة مسرحية مع المخرج مراد منير.. ما تفاصيلها ؟

وماذا عن قصة العرض نفسها ؟

مع هوجة المهرجانات اعتقد البعض أن الجمهور سيبتعد عن الأغنيات الطربية، أو الإنشاد الديني، وهو ما لم يحدث، بدليل حفلات المنشد الديني علي الهلباوي، التي يقدمها شهريًا بساقية الصاوي يحضرها كثيرون من محبيه ومحبي تلك النوعية من الموسيقي، "الدستور" حاورته عن الجديد لديه ورأيه في المهرجانات، وقصة المسرحية جديدة التى يدخل بها عالم التمثيل، وإلي نص الحوار.تمثل الأسرة، منذ 15 سنة مع الساقية شهريًا، جمهوري من الأطفال والشباب والكبار، وهذا لا يعني أن الحفلات الأخري لا يوجد بها جمهور لكن الساقية جمهورها يدفعنى للإمام.جمهور الساقية خاص، أعتبره ترمومتر الفنان، احترمه وأعمل أغنيات جديدة وكما قلت الجمهور في الساقية هو ترمومتر أسعى أن تنال رضاهم عني.أغنية "شكرًا كورونا" كتبها ناجح فرج، قمت بتصويرها بنظام الفيديو كليب في مناطق ريفية، لكن أريد أن أكون صريحا، فالأغنية لاقت ردود أفعال سلبية، لم تعجب الجمهور وكان أكثر تعليق "مش ده اللي متعودين يقدمه لنا الهلباوي"، ما يدفعني للإعتذار.الناس بدأت تنسي الاغاني الجميلة، انا الوحيد اللي يغني لمحمد عبده "الأماكن كلها مشتاقة لك".لدى افكار حلوة، أجهز لأغنية شعبية اسمها "اليمين مليان وجع"، من توزيع اسلام شيبسي، وهو اسم معروف في المهرجانات صديق شخصي، وكان نفسنا نتعاون مع بعض.أحارب الأغنيات المسفة بطريقة الاغاني التي أقدمها، وأن كنت خايف فعلا من الإنتقادات، ومن المفترض أن يتم تقديم الأغنية في أول العام المقبل.مسرحية "القسمة كده" بطولة الفنانة والإعلامية ياسمين الخطيب من إخراج مراد منير الذى أتمني له الشفاء العاجل، أتابع حالته الصحية الأن، فهو مخرج كبير وشرف لأي فنان أن يعمل معه، وبإذن الله نقدم المسرحية للجمهور علي موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب، القناة الخاصة بوزارة الثقافة.العرض يتحدث عن فكرة أن ترضي بالنصيب وهو عرض اجتماعي أقدم فيه أغنيات أيضًا.