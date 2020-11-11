مواجهة كورونا و«مياه الأمطار» على رأس أولويات اجتماع الحكومة بعد قليل

يبدأ بعد قليل الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، لمناقشة القضايا والملفات الشائكة.ومن المرتقب أن يناقش المجلس اليوم، مدى التزام الجهات الإدارية في الدولة والمواطنين بالإجراءات الاحترازية من فيروس كورونا، خاصة مع تفشيه مجددا في عدد من البلدان الأجنبية وحلول فصل الشتاء الذي يتسبب في نشاطه.من المرتقب أيضا الوقوف على جاهزية الحكومة لتصريف مياه الأمطار والتعامل معها واستعراض تقرير الأرصاد الجوية، لبحث ما إذا كانت هناك إجراءات استباقية يجب الاحتياط بها من عدمه.كما يرتقب مناقشة افتتاح عدد من المشروعات القومية الكبرى والجاهزية لافتتاحها مثل المتحف المصري الجديد، الذي يصنف الأكبر من نوعه عالميا، إلى جانب مناقشة الاستعداد للانتقال الحكومي للمقار الجديدة بالعاصمة الإدارية.