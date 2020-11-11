السجل الأسود للإرهابي يحيى موسى

يحظى الإرهابي يحيى موسى الإخواني عضو مكتب الإرشاد بسجل حافل في عمليات التخريب ودور محوري في تهريب عناصر التنظيم الإرهابي للخارج، وترصد "الدستور" في هذا التقرير جرائم الإرهابي الأخطر الذي شغل منصب متحدث وزارة الصحة الأسبق في عصر حكم الإخوان البائد.1 - متهم باغتيال النائب العامقاد الإرهابي مجموعة إجرامية لارتكاب عملية اغتيال النائب العام، بعد أن تواصلت معه العناصر الإرهابية في تركيا، وبدأوا في إعداد العبوة التي بلغ وزنها 80 كيلوجرامًا.2- تهريب الإخوان للخارجموّل عناصر جماعة الإخوان المتواجدين بمصر عن طريق شقيق حسن مالك، في سبيل تمكينهم من الهرب قبل القبض عليهم من قبل قوات الأمن المصرية.3- تزوير الأوراقأصدر تعليمات بتزوير أوراق السفر الخاص بعدد من العناصر لتسفيرهم خارج البلاد، وتقليد أختام حكومية منسوب صدورها لميناء القاهرة الجوي وجهات تابعة لوزارات الداخلية والخارجية والصحة، والتموين.5- الإنتربولتقدمت السلطات المصرية بمذكرة عاجلة من الإنتربول المصري لشرطة الإنتربول الدولي لتوقيفه وترحيله إلى مصر لمحاكمته إلى جوار شقيق حسن مالك في قضية شبكة التزوير الكبرى لتهريب عناصر التنظيم الإرهابي للخارج.