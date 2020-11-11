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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

296 إصابة جديدة بكورونا في فنزويلا

الأربعاء 11/نوفمبر/2020 - 10:41 ص
بكورونا في فنزويلا
بكورونا في فنزويلا
أ.ش.أ
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أعلنت وزارة الصحة الفنزويلية عن تسجيل 296 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد من بينهم 45 حالة وافدة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضحت الوزارة- في بيان نقلته صحيفة (إل يونيفرسال) الفنزويلية على موقعها الإلكتروني، اليوم الأربعاء- أن إجمالي عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في البلاد ارتفع إلى 95 ألفًا و445 حالة، تعافى من بينهم 90 ألفًا و359 حالة.

وأشارت إلى أن هناك 4 آلاف و252 حالة نشطة في البلاد، بينما بلغت حصيلة الضحايا 830 حالة.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.

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