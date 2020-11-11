296 إصابة جديدة بكورونا في فنزويلا
الأربعاء 11/نوفمبر/2020 - 10:41 ص
أ.ش.أطباعة
أعلنت وزارة الصحة الفنزويلية عن تسجيل 296 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد من بينهم 45 حالة وافدة خلال الـ24 ساعة الماضية.
وأوضحت الوزارة- في بيان نقلته صحيفة (إل يونيفرسال) الفنزويلية على موقعها الإلكتروني، اليوم الأربعاء- أن إجمالي عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في البلاد ارتفع إلى 95 ألفًا و445 حالة، تعافى من بينهم 90 ألفًا و359 حالة.
وأشارت إلى أن هناك 4 آلاف و252 حالة نشطة في البلاد، بينما بلغت حصيلة الضحايا 830 حالة.
يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.
وأوضحت الوزارة- في بيان نقلته صحيفة (إل يونيفرسال) الفنزويلية على موقعها الإلكتروني، اليوم الأربعاء- أن إجمالي عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في البلاد ارتفع إلى 95 ألفًا و445 حالة، تعافى من بينهم 90 ألفًا و359 حالة.
وأشارت إلى أن هناك 4 آلاف و252 حالة نشطة في البلاد، بينما بلغت حصيلة الضحايا 830 حالة.
يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.