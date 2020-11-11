تارا عماد تنتظر عرض «بابل»

تنتظر الفنانة الشابة تارا عماد، عرض الفيلم الوثائقي القصير "بابل"خلال الفترة القادمة، وهو فيلم عالمي تقدم دورها بالكامل باللغة الإنجليزية عن حدائق بابل.وتقدم «عماد» زوجة ابن بطل العمل وتتطرق خلال الأحداث للعلاقة بين زوجة الابن ووالدها وما تدور بينهم من أحداث خلال الفيلم.وصورت «تارا» الفيلم بالكامل على طريقة «الكروما»، ومن المقرر أن تدخل المؤثرات البصرية وأعمال الجرافيكس والتكنولوجيا الجديدة بالفيلم كاملا.وتواصل «تارا» حاليا تصوير دورها في مسلسل «تحقيق» مع الفنان الشاب أحمد مالك المقرر عرضه على منصة واتش غت خلال الفترة القادمة في تطور جديد على الساحة الفنية المصرية، وتستأنف عرض مسرحية علاء الدين مع أحمد عز يوم 28 نوفمبر.