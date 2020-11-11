4390 إصابة و80 وفاة بكورونا في بلغاريا

أعلنت السلطات الصحية في بلغاريا عن تسجيل 4 آلاف و390 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الـ24 ساعة الماضية، إلى جانب 80 حالة وفاة جراء الإصابة بالفيروس التاجي.وذكرت وزارة الصحة البلغارية- في بيان نقلته وكالة أنباء (صوفيا) البلغارية على موقعها الإلكتروني اليوم الأربعاء- أن عدد مصابي فيروس كورونا الذين يحتاجون إلى تلقي العلاج بالمستشفيات ارتفع إلى 4 آلاف و176، من بينهم 280 حالة في وحدات العناية المركزة.ووفقًا لأحدث البيانات الرسمية، بلغ إجمالي الحالات النشطة في البلاد حتى الآن إلى 55 ألفًا و716 حالة، بينما تعافى 516 شخصًا خلال الساعات الـ24 الماضية.يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.