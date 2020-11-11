انطلاق أولى رحلات العبارة «الرياض» من الغردقة إلى ميناء ضبا السعودي

أعلنت شركة القاهرة للعبارات، إحدى شركات وزارة النقل، انطلاق أولى الرحلات البحرية للعبارة الرياض على الخط الملاحي "ضبا – الغردقة – ضبا" اليوم الأربعاء وحتى 25 نوفمبر المقبل، كبديل لعمل العبارة على الخط "ضبا – سفاجا – ضبا"، وذلك نظرا لظروف الصيانة التي تقوم بها الشركة.وأكدت الشركة في بيان لها، أن الأوراق المطلوبة من المسافر للحجز هي: صورة من جواز السفر ويكون ساريا غير منتهى، وصورة من الإقامة أو التأشيرة أو تأشيرة المرور، وصورة من تصريح العمل، وشهادة تحليل الكورونا تكون سارية لمدة 72 ساعة من تاريخ عملها لتاريخ السفر،وأما بالنسبة للمسافرين من سفاجا لضبا وأن الأوراق المطلوبة لمن لديه سيارة تريبتي صورة من دفتر التريبتيك، موضح به تاريخا الدخول والخروج، وصورة من الرخصة المؤقتة التي تم أخذها من ميناء الدخول، وصورة من شهادة المخالفات وتكون سارية لمدة 15 يوما من تاريخ السفر.