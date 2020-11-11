«القوى العاملة» تعلن عن فرص عمل جديدة بجمعية تعاونية في بورسعيد

أعلنت وزارة القوى العاملة، عن توافر فرص عمل جديدة، بإحدى الجمعيات التعاونية الاستهلاكية بمحافظة بورسعيد.وتتضمن الوظائف المتاحة، بائعين، على أن يكون المتقدم لتلك الوظيفة حاصل على مؤهل متوسط، وأن يكون لديه خبرة 3 سنوات.كما تطلب الجمعية، عمال، على أن يتم استخراج فيش لهم عند التقدم للوظيفة، كما تحتاج أيضا سائقي تروسيكل، على أن يكون لديه رخصة.ويشترط في المتقدم لتلك الوظائف أن يكون لديه إجادة بالقراءة والكتابة، على أن يحدد الراتب بحسب المقابلة.وعلى من يرغب في التقدم للحصول على إحدى تلك الوظائف، الاتصال على 3735627، والتواصل مع المدير المسؤول محمد إسماعيل، أو التوجه لمقر الجمعية في 15 شارع الجبرتي والجيش، الأفرنجي، شرق بورسعيد.