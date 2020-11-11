وفاة طالب في انقلاب دراجة بخارية بسوهاج

صرحت النيابة العامة في سوهاج، اليوم الأربعاء، بدفن جثة طالب لقى مصرعه في انقلاب دراجة بخارية في مركز جهينة، وتسليم الجثة لذويها.كان اللواء حسن محمود مساعد الوزير مدير أمن سوهاج تلقى بلاغًا من اللواء جلال أبوسحلى نائب المدير لقطاع الشمال يفيد بوفاة طالب في حادث انقلاب دراجته البخارية على الطريق بناحية مركز جهينة.وتبين وفاة "حسام"، 21 سنة، طالب، وبسؤال والده، 79 سنة، بالمعاش، قرر أنه أثناء قيادة نجله دراجته البخارية بذات الناحية اختلت عجلة القيادة بيده مما أدى لانقلابه على جانب الطريق ونفى الشبهة الجنائية.بتوقيع الكشف الطبي على الجثة بمعرفة مفتش الصحة، أفاد بأن سبب الوفاة كسر بقاع الجمجمة أدى إلى هبوط حاد بالدورة الدموية والتنفسية، ولا توجد شبهة جنائية في الوفاة، وتم تحرير محضر بالواقعة.