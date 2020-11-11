ضبط 79 قضية تموينية متنوعة خلال 4 أيام

نجحت شرطة التموين بوزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، في ضبط 79 قضية سلع مجهولة المصدر، خلال حملات أمنية استمرت لمدة 4 أيام.يأتي ذلك في إطار جهود وزارة الداخلية بتكثيف الرقابة التموينية على الأسواق لمحاربة الغلاء والاحتكار وضبط الأسعار والحفاظ على استقرار كل السلع والمواد التموينية والبترولية وضبط حركة الأسواق، وذلك لتخفيف ورفع العبء والمعاناة عن كاهل المواطنين.