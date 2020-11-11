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رئيس التحرير التنفيذي
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مصر

توقيع تعاون لإنشاء وحدة تضامن اجتماعي بجامعة القاهرة اليوم

الأربعاء 11/نوفمبر/2020 - 10:15 ص
الدكتور محمد عثمان
الدكتور محمد عثمان الخشت
إسراء جمال وريم محمود
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يشهد الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، والدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، اليوم الأربعاء، الساعة الثانية ظهرًا، توقيع بروتوكول تعاون لإنشاء وحدة للتضامن الاجتماعي داخل الجامعة في إطار التعاون المشترك بين الجامعة والوزارة واستجابة لرؤية مصر 2030، بحضور نواب رئيس الجامعة وعمداء الكليات، ومحمد عشماوي، نائب رئيس بنك ناصر الاجتماعي، والدكتور صلاح هاشم، مستشار الوزارة للسياسات الاجتماعية.

ويهدف بروتوكول التعاون إلى تحقيق رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030، وتحقيق الأهداف الخاصة بمحوري العدالة الاجتماعية وبناء الإنسان، والعمل على توفير كل الخدمات الاجتماعية والاقتصادية للطلاب من خلال إتاحة حزمة من الخدمات المتكاملة وتلبية احتياجاتهم الأساسية أثناء سنوات دراستهم الجامعية في العام الجامعي أو أثناء الإجازة السنوية، وللخريجين الجدد بعد الانتهاء من دراستهم؛ مما يعزز من السلام والأمن المجتمعي، وتعزيز الوعي الإيجابي لطلاب الجامعات بهدف زيادة معدلات الاستثمار فيهم من أجل تعزيز العدالة الاجتماعية والنمو الاقتصادي، ودعم معارف وخبرات طلاب الجامعات المصرية من خلال تكريس ثقافة التطوع لديهم في كل الأنشطة الخدمية التي تقدمها وحدة التضامن الاجتماعي، وكذلك تنظيم زيارات تفقدية وميدانية لأنشطة وبرامج وزارة التضامن الاجتماعي بالتنسيق مع الجامعة.

وتعمل وحدة التضامن الاجتماعي بالجامعة على 3 محاور، هي الحماية الاجتماعية والتمكين الاقتصادي، والتوعية وبناء الشخصية، ودعم المعارف والخبرات، من خلال عدد من الأنشطة والخدمات التي تقدمها الوحدة بالجامعة للطلاب.

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