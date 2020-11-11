استئناف حنين حسام ومودة الأدهم فى التحريض على الفجور.. اليوم

تنظر محكمة مستأنف القاهرة الاقتصادية، اليوم الأربعاء، استئناف حنين حسام ومودة الأدهم و3 آخرين، على حكم حبسهم سنتين وغرامة 300 ألف جنيه، لاتهامهم بالتعدى على القيم والمبادئ الأسرية.وتواجه المتهمتان 9 اتهامات قامت على إثرها النيابة العامة بإحالتهما بصحبة 3 آخرين للجنايات، وهي الاعتداء على قيم ومبادئ الأسرة المصرية والمجتمع، اشتركتا مع آخرين في استدراج الفتيات واستغلالهن عبر البث المباشر، ارتكاب جريمة الاتجار بالبشر، وتلقتا تحويلات بنكية من إدارة التطبيق مقابل ما حققتاه من مشاهدة.ونشر فيديوهات تحرض على الفسق لزيادة نسبة المتابعين لها، التحريض على الفسق، عضوتان بمجموعة "واتس آب" لتلقي تكليفات استغلال الفتيات، تشجيع الفتيات المراهقات على بث فيديوهات مشابهة، الهروب من العدالة ومحاولة التخفي وتشفير هواتفهما وحساباتهما.