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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محطة تل أبيب

الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 11 فلسطينيا فى الخليل

الأربعاء 11/نوفمبر/2020 - 09:11 ص
الاحتلال الإسرائيلي
الاحتلال الإسرائيلي
وكالات
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اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، 5 شبان خلال مداهمات نفذتها في مخيم الفوار، وبلدة سعير جنوب شرق الخليل.

وأفادت مصادر أمنية أن قوات الاحتلال داهمت مخيم الفوار جنوب الخليل واعتقلت 3 شبان، وهم: جواد زياد اهديب، وإبراهيم علي أبو وردة، وحسن أكرم زغموت، بعد تفتيش منازلهم والعبث بمحتوياتها.

كما داهمت قوات الاحتلال بلدة سعير شرق الخليل واعتقلت الشاب علي موسى جردات، وفتشت منزلي ذويه وشقيقه شادي، وعبثت بمحتوياتهما.

وفي أراضي عام 48 اعتقلت الشاب معتصم يوسف ماضي "28 عاما" وهو من مخيم العروب، من جهة أخرى، سرقت مجموعة من المستوطنين مساء أمس، ثمار زيتون في منقطة "تل الرميدة" وسط الخليل، تعود ملكيتها لعائلة البكري.

كما اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي 6 مواطنين، من بينهم سيدة، خلال عمليات دهم واقتحام نفذتها في بلدة كوبر وحي "أم الشرايط" بالبيرة.

وأفادت مصادر محلية من كوبر، أن عملية الاعتقال طالت كلا من: وائل الطقز، وشادي محمود زيبار، ومحمد يوسف زيبار، ومحمود يوسف زيبار، وزوجة المواطن رائد زيبار.

وأضافت المصادر، أن جنود الاحتلال عاثوا خرابا في ممتلكات ومنازل المواطنين في كوبر، تمثلت بتفجير وتكسير الأبواب والأثاث.

كما اعتقلت قوات الاحتلال الشاب أيمن أبو سريع، خلال اقتحامها حي "أم الشرايط" في مدينة البيرة، وأفادت مصادر محلية، باقتحام قوة خاصة للحي تبعها عدد من الجيبات العسكرية، كما دارت مواجهات مع الشبان خلال انسحاب قوات الاحتلال من المنطقة.

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