«الإسكندرية السينمائي» يحتفي بمئويتي «مدبولي والشناوي»

أعلن الناقد السينمائي الأمير أباظة، رئيس مهرجان الإسكندرية السينمائي، لدول حوض البحر المتوسط عن احتفالات الدورة الجديدة العام القادم 2021.وكتب رئيس مهرجان الإسكندرية السينمائي على حسابه على موقع التواصل الاجتماعي " فيسبوك"، "الإسكندرية السينمائي يستعد للاحتفال بمئوية الفنان الكبير كمال الشناوي في دورته القادمة 2021"، وفي تدوينة أخرى كتب، "الإسكندرية السينمائي يستعد للإحتفال بمئوية الفنان الكبير عبد المنعم مدبولي رائد مدرسة المدبوليزم في دورته القادمة 2021".وتشهد الدورة الحالية من المهرجان تواجد عدد من الفنانين، وتكريم عدد آخر منهم عزت العلايلي، وصلاح عبد الله.