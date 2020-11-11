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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

باكستان ترحب بإعلان وقف إطلاق النار فى ناغورنى قره باغ

الأربعاء 11/نوفمبر/2020 - 09:10 ص
إطلاق النار
إطلاق النار
وكالات
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رحبت باكستان بالإعلان الأخير لوقف إطلاق النار في منطقة ناغورني قره باغ، بين أذربيجان وأرمينيا بوساطة روسيا.

وقال زاهد حفيظ تشودري، المتحدث باسم وزارة الخارجية، إن باكستان تدعم باستمرار حل نزاع قره باغ وفقًا للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة، وترحب بإعلان وقف الأعمال العدائية من قبل الأطراف المعنية، مضيفًا أن الاتفاق الثلاثي الذي سهلة الاتحاد الروسي يوفر فرصة جديدة لإحلال السلام في منطقة جنوب القوقاز.

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