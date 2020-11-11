إصابات كورونا فى طوكيو تتجاوز 300 لأول مرة منذ أغسطس

أظهرت بيانات من حكومة العاصمة اليابانية طوكيو، أن المدينة سجلت 317 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، اليوم الأربعاء، لتتجاوز حاجز 300 إصابة للمرة الأولى منذ 20 أغسطس.يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019، في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.