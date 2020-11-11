مقتل 4 من قوات الأمن في هجومين منفصلين بكابول

أعلنت الشرطة الأفغانية مقتل 4 على الأقل من أفراد قوات الأمن، في هجومين منفصلين في العاصمة كابول خلال الـ 12 ساعة الماضية.وأوضحت الشرطة في بيان نقلته قناة "طلوع نيوز" الأفغانية، اليوم الأربعاء، أن عنصرين من أفراد الشرطة قتلا وأصيب آخر في انفجار عبوة ناسفة مغناطيسية في كابول، في حين قتل عنصرين من أفراد الجيش الأفغاني في هجوم شنه مسلحون مجهولون في منطقة قلعة الوزير في كابول، ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجومين حتى الآن.