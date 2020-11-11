رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 11 نوفمبر 2020 الموافق 25 ربيع الأول 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

إطلاق سراح أم روسية متهمة باختطاف أبنائها في أمريكا

الأربعاء 11/نوفمبر/2020 - 08:22 ص
السفارة الروسية في
السفارة الروسية في واشنطن،
عبير سليم
طباعة
قالت السفارة الروسية في واشنطن، إنه تم إطلاق سراح المواطنة الروسية بوجدانا أوسيبوفا، المدانة في الولايات المتحدة بتهمة نقل أطفالها إلى روسيا.

ويشترط قرار الإفراج القضائي، تسديد كفالة مالية قدرها 25 ألف دولار، وأن تحضر أوسيبوفا، إلى المحكمة في 8 يناير 2021 عند إعلان تكرار الحكم في قضية الاختطاف.

وأضافت السفارة، في بيان، "يسعدنا الترحيب ببوجدانا أوسيبوفا خارج سجن دانبري، كونيتيكت. ندرك أنه لا يزال عليها تحمل الكثير في انتظار إعلان حكم المحكمة الجديد"، مشيرة إلى أنها "ستواصل مساعيها من أجل عودة أوسيبوفا إلى وطنها".

ووفق وكالات، فإنه في البداية حكمت محكمة أمريكية، على أوسيبوفا بالسجن 7 سنوات بتهمة الاختطاف والابتزاز، لكن محكمة الاستئناف أسقطت تهمة الابتزاز عنها، وأمرت بإصدار حكم جديد في قضية الاختطاف، في ذات الوقت، قضت أوسيبوفا ثلاث سنوات في السجن بموجب التهمة المتعلقة بالاختطاف.

وكان وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، قد سلم رسالة من أطفال أوسيبوفا إلى نظيره الأمريكي مايك بومبيو خلال لقائه به سابقا.

وقالت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، قبل ذلك: "إن موسكو تطالب السلطات الأمريكية بالإفراج عن المرأة الروسية".

وأعلنت "زاخاروفا"، في أبريل الماضي، أن "هناك ابتزازا صريحا فهم يريدون أخذ الأطفال منها مقابل إطلاق سراحها، وعلاوة على ذلك، فإن حقوق الأطفال تنتهك بشكل صريح لأنهم الآن محرومون فعليا من والدتهم، بينما لا يقدم والدهم الأمريكي لهم أي مساعدة مالية".

موضوعات متعلقة

أخبار نتيجة معادلة كلية تجارة جامعة القاهرة 2020.. رابط وخطوات الاستعلام

بورصة الدواجن اليوم الأربعاء 11-11-2020

«علمية كورونا» تصدر بروتوكول العلاج الرابع الخميس المقبل

وزير الأوقاف: من مات دفاعًا عن الكنيسة كمن يموت دفاعًا عن المسجد

الصور

image description

محافظ أسيوط يتابع فعاليات حملة مكافحة الطفيليات المعوية بالمدارس

image description

مؤتمر الدورة الودية الدولية للمنتخبات

image description

التسوق بالكمامات: «قرّب قرّب يا بيه»

image description

«التمريض» و«الحاسبات» و«التربية» تحصد كأس التميز البيئي من جامعة أسيوط

image description

44 مليون جنيه تكلفة مشروع الإسكان الاجتماعي بعزبة البرج بدمياط

الأكثر قراءة

انفراد.. «بيراميدز» يحصل على توقيع «ساسي».. وشرط مثير للاعب

أخبار نتيجة معادلة كلية تجارة جامعة القاهرة 2020.. رابط وخطوات الاستعلام

سعر جرام الذهب اليوم الأربعاء 11-11-2020

إصابة عدد من العمال في انهيار سقف مسجد تحت الإنشاء بالعاشر (صور)

إنفوجراف

image description

تفاصيل طرح 1011 وحدة سكنية بـ 5 مدن جديدة (إنفوجراف)

image description

«مارسا».. تفاصيل مرض فايق العزب (انفوجراف)

image description

إنفوجراف.. نجوم «كورونا» ما بعد «الجونة»

image description

إنفوجراف.. شروط التقديم لمسابقة ملكة جمال الأناقة

نجم الساعة

أحمد زاهر: لن أقدم «فتحى البرنس» فى عمل مستقل.. و«مبحبش أقلد حتى نفسى»

منوعات

مواعيد القطارات اليوم الأربعاء 11-11-2020

أسعار الكتاكيت اليوم الأربعاء 11-11-2020

«بوينج» تعلن إلغاءات جديدة لطلبيات شراء الطائرة «737 ماكس»

فيلم «مصر بعيوننا» رؤية جديدة لشباب إعلام عين شمس للمستقبل

أيام زمان

«تعالى علشان تتجوزنى».. قصة حب سميحة أيوب وسعد الدين وهبة

نيازى مصطفى.. أجّر قردًا بـ800 جنيه فى اليوم من السيرك

نيازي مصطفى.. كوكا تركت العالمية من أجله وهذه تفاصيل أزماته

صباح رفضت لأنها راقصة.. وصية بديعة مصابنى التى تجاهلها الجميع

مقالات الرأي
محمد المعتصم
واخد لي بالك انت (4)
ماجد حبته
.. وخامسهم زعيم كوريا الشمالية
منى رجب
مهما كبرت.. الأمل موجود
د.مينا بديع عبدالملك
وكان لكنيسة الإسكندرية السبق «1-2»
المزيد

الثقافة

نشيد الإنشاد على طاولة مركز الحرية للإبداع بالإسكندرية.. الليلة

الرافدين تطرح صفحات وعبرات من أدب مى الخالد

«صليب موسى» على طاولة مكتبة مصر الجديدة.. غدًا

المستغانمى: المعجم التاريخى للغة العربية إضافة كبيرة لكل الناطقين بها