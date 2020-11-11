إطلاق سراح أم روسية متهمة باختطاف أبنائها في أمريكا

قالت السفارة الروسية في واشنطن، إنه تم إطلاق سراح المواطنة الروسية بوجدانا أوسيبوفا، المدانة في الولايات المتحدة بتهمة نقل أطفالها إلى روسيا.ويشترط قرار الإفراج القضائي، تسديد كفالة مالية قدرها 25 ألف دولار، وأن تحضر أوسيبوفا، إلى المحكمة في 8 يناير 2021 عند إعلان تكرار الحكم في قضية الاختطاف.وأضافت السفارة، في بيان، "يسعدنا الترحيب ببوجدانا أوسيبوفا خارج سجن دانبري، كونيتيكت. ندرك أنه لا يزال عليها تحمل الكثير في انتظار إعلان حكم المحكمة الجديد"، مشيرة إلى أنها "ستواصل مساعيها من أجل عودة أوسيبوفا إلى وطنها".ووفق وكالات، فإنه في البداية حكمت محكمة أمريكية، على أوسيبوفا بالسجن 7 سنوات بتهمة الاختطاف والابتزاز، لكن محكمة الاستئناف أسقطت تهمة الابتزاز عنها، وأمرت بإصدار حكم جديد في قضية الاختطاف، في ذات الوقت، قضت أوسيبوفا ثلاث سنوات في السجن بموجب التهمة المتعلقة بالاختطاف.وكان وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، قد سلم رسالة من أطفال أوسيبوفا إلى نظيره الأمريكي مايك بومبيو خلال لقائه به سابقا.وقالت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، قبل ذلك: "إن موسكو تطالب السلطات الأمريكية بالإفراج عن المرأة الروسية".وأعلنت "زاخاروفا"، في أبريل الماضي، أن "هناك ابتزازا صريحا فهم يريدون أخذ الأطفال منها مقابل إطلاق سراحها، وعلاوة على ذلك، فإن حقوق الأطفال تنتهك بشكل صريح لأنهم الآن محرومون فعليا من والدتهم، بينما لا يقدم والدهم الأمريكي لهم أي مساعدة مالية".