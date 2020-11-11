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رئيس التحرير التنفيذي
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مصر

طلاب «مبارك كول» يقررون عمل وقفة احتجاجية أمام «التعليم»اليوم

الأربعاء 11/نوفمبر/2020 - 08:22 ص
طلاب مبارك كول
طلاب مبارك كول
ريم محمود
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أعلن عدد من طلاب قسم الملابس الجاهزة بمدرسة مبارك كول،أنهم سوف يقومون بعمل وقفة احتجاجية أمام وزارة التربية والتعليم بعد قليل، وقالت مريم محمد أحد الطلاب أنهم متضررين من فسخ عقد شركة الغزل والنسيج مع المدرسة.

وأضافت "مريم" لـ " الدستور" نقوم بعمل وقفة احتجاجية للمرة الثانية، اليوم الأربعاء، لأننا نرفض مسكنات وزارة التربية والتعليم في الحلول وتحويلنا إلى مدارس صنايع.

من جهته قال طالب آخر يدعى أحمد بيومي، قائلا: نريد حلولا في أسرع وقت لأننا لا نعرف مصيرنا حتى الآن ولا نعلم ماذا نفعل.

وكانت حالة من الغضب قد سيطرت طلاب مدرسة «مبارك كول» بعدما فوجئوا بمنعهم من التدريب وتحويلهم لمدارس تعليم فني صناعي، مما جعلهم ينظمون وقفة إحتجاجية أمام ديوان وزارة التربية والتعليم، أمس.


من جانبه قال الدكتور محمد مجاهد، نائب وزير التربية والتعليم لشؤون التعليم الفني، أن العمل يجري علي قدم وساق لتدبير فرص تدريب بديلة للطلاب ونرجو أن ننجح في المهمة، مشيرا إلى أن الوزارة جاهزة لحل أى مشكلة طارئة.

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